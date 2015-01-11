Профессиональное актерское образование теперь можно получить в Озерске!

Актерская профессия в наш век – одна из самых желанных. Огромные конкурсы в театральные вузы тому живое подтверждение. Юношей и девушек манит блеск театральных огней, известность, гастрольные путешествия по земному шару, далекая от обывательской рутины, насыщенная, интересная жизнь.

В Озерском колледже искусств открывается актерское отделение! Профессиональное обучение будущих артистов будет проходить на базе Озерского театра драмы и комедии «Наш дом». Юноши и девушки, окончившие 9 классов, получат уникальную возможность освоить профессию «изнутри», обучаясь, проходя практику, перенимая опыт у профессиональных артистов. Аналогов такому факультету в Челябинской области нет!

Предстоящий набор – шанс уникальный и единственный на следующие несколько лет. Мастер курса – Сергей Ахлюстин, ведущий артист с большим стажем службы в театре драмы и комедии «Наш дом». Набору собственного курса будущих профессионалов предшествовала богатая практика преподавания в театральной студии, созданной в 2010 году. На его счету более полусотни воспитанников. Для многих из них актерская профессия стала главной в их жизни.

Подать документы можно будет с 16 июня 2017 года, но счастье улыбнется далеко не всем. Количество мест ограничено – получить заветную профессию смогут лишь девять человек.

Вопросы и консультации – Юлия Борисовна Клепикова: [email protected] ; https://vk.com/id20158089.

http://teatr-ozersk.ru