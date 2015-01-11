Вернулись из Магнитки с музыкальной победой

В Челябинской области завершился Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука», который проходил с 25 февраля по 7 марта. Гран-при и звание Стипендиата Международного благотворительного фонда В. Спивакова было присуждено Марии Дмитриевой, ученице детской музыкальной школы №1 из Озерска.

Этот фестиваль ещё очень молодой, всего лишь два года назад он начал свою историю, но уже приобрел тысячи друзей и поклонников. Но самое главное – он уже открыл новые имена по всей России, ведь география конкурса огромна: Камчатка, Приморский край, Самарская, Челябинская, Свердловская области, республики Татарстан и Башкорстостан.

Челябинскую область в этом году представили 410 конкурсантов. Юные музыканты из Озерского городского округа также показали своё мастерство: 46 учащихся детских музыкальных школ и Озерского государственного колледжа искусств представили на суд строгого жюри свои программы. Борьба была очень напряженной и увлекательной, ведь ребята соревновались не между собой, а с музыкантами из других городов области. И результаты еще раз доказали: в нашем городе очень высок уровень музыкального образования - из 46 озерских участников 27 юных музыкантов стали призёрами (12 - лауреатами и 15 - дипломантами).

Но самой большой радостью и настоящей победой можно считать присвоение Гран-при конкурса и звания Стипендиата Международного благотворительного фонда В. Спивакова ученице детской музыкальной школы №1 Марии Дмитриевой (класс Заслуженного работника культуры РФ Т.В. Карцевой).

Подведение итогов и чествование победителей большого музыкального фестиваля состоялось в торжественной обстановке, после чего был дан гала-концерт лучших исполнителей – вся церемония прошла 7 марта в г. Магнитогорске.

Поздравляем всех участников конкурса и их педагогов и желаем им дальнейших творческих побед и достижений!

Информация предоставлена управлением культуры

администрации Озерского городского округа

http://www.ozerskadm.ru