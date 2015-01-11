Интервью с Андреем Кузнеченковым

23 марта, сразу после депутатской сессии, в гостях студии сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ побывает Кузнеченков Андрей Анатольевич, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа.
В режиме онлайн он ответит на вопросы редакции, а также читателей и зрителей.
Прежде всего, планируется поговорить о работе депутатских комиссий, об итогах депутатской сессии и о муниципальном конкурсе социальных проектов, положение о котором должны будут утвердить как раз 23-го марта.
Начало онлайн-интервью на сайте www.ozersk.ru в 15:00.
На канале УКС-ТВ интервью будет доступно в записи с 24 марта.