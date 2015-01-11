Интервью с Андреем Кузнеченковым

23 марта, сразу после депутатской сессии, в гостях студии сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ побывает Кузнеченков Андрей Анатольевич, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа.

В режиме онлайн он ответит на вопросы редакции, а также читателей и зрителей.

Прежде всего, планируется поговорить о работе депутатских комиссий, об итогах депутатской сессии и о муниципальном конкурсе социальных проектов, положение о котором должны будут утвердить как раз 23-го марта.

Начало онлайн-интервью на сайте www.ozersk.ru в 15:00.

На канале УКС-ТВ интервью будет доступно в записи с 24 марта.

Вопросы от всех горожан принимаются через комментарии на сайте и странице в ВК - https://vk.com/deputat_ozr_online и по почте [email protected]

Озёрск.ру