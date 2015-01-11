Экс-губернатор Челябинской области стал фигурантом дела о взятке

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Южного Урала Михаила Юревича, в конце прошлого года покинувшего страну и, по некоторым данным, находится в Израиле.

По версии следствия, чиновник пять лет назад получил взятку от своего подчиненного - министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, приговоренного к семи годам лишения свободы по так называемому делу "челябинского минздрава".

Сообщение СК интригует своей лаконичностью. В нем напрочь отсутствует фабула совершения преступления и размеры полученной взятки. А сказано только, что "возбуждено уголовное дело по факту получения взятки бывшим губернатором Михаилом Юревичем от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области".

Что-либо добавить к этой информации представители следственного ведомства в интересах следствия сегодня отказались. Однако, как удалось выяснить корреспонденту "РГ" из собственных источников в правоохранительных органах, речь идет о взятке в размере не менее 26 миллионов рублей. И эта цифра вполне логично вписывается в грандиозную аферу о получении многомиллионных "откатов" от реформы здравоохранения региона, пресеченной сотрудниками УФСБ в 2012 году.

Как уже сообщала "РГ", в ночь на 1 ноября министр здравоохранения региона Виталий Тесленко был задержан в собственной бане вместе руководителем одной из клиник Михаилом Шуховцевым и советником губернатора Иваном Сорокуном при дележе отката от поставок рентгеновского оборудования в медучреждения региона. При обыске было обнаружено "ни много ни мало" 28 миллионов рублей, появление которых задержанный Тесленко объяснил доходами от консультирования "цветочного бизнеса".

Вслед за "цветочками" появились ягодки - компанию задержанным составил осуществлявший поставки медоборудования бизнесмен Владимир Волошин, способствовавший победе в тендерах начальник главного управления материальных ресурсов региона Эрнест Каримов и… еще один советник губернатора Юревича, в прошлом - его личный водитель Александр Москалюк. А сумма противозаконного обогащения после подсчетов следствия выросла до 70 миллионов рублей.

Причем, именно советников губернатора следствие заподозрило в посредничестве при передаче части средств от аферы в кассу некого "профсоюза", руководителя которого правоохранители на тот момент установить не могли, а потому выделили его дело в отдельное производство.

Это был первый коррупционный скандал, связанный с командой губернатора Юревича. Вслед за Тесленко и компанией под прицел следствия попал министр физкультуры и спорта Юрий Серебренников, впоследствии приговоренный к пяти годам лишения свободы за получение 35-миллионого "отката" от бюджетной поддержки спортивных клубов региона. Затем появилось уголовное дело сенатора Константина Цыбко и заместителя губернатора Николая Сандакова, также обвиняемых в получении крупных подношений.

Интересно, что советник Александр Москалюк при первой возможности бежал в Израиль. Причем, сегодня "ординарец" экс-губернатора фигурирует и материалах уголовного дела о хищении у дольщиков брошенного челябинского микрорайона "Академ Риверсайд" не менее шести миллиардов рублей.

Так что расследование дела челябинского "профсоюза", по всей видимости, только начинается.

Справка "РГ"

46-летний Михаил Юревич сделал головокружительную политичекую карьеру, закончившуюся весьма печально. В 2005 году он был избран главой Челябинска. В 2010 году занял пост губернатора Челябинской области и работал в этой должности до 15 января 2014 года. После скандала, связанного с чрезмерными тратами на личную охрану, президент принял его досрочную отставку. Однако в качестве "утешительного приза" чиновник получил мандат депутата Госдумы, и расстался с ним только в прошлом году. На последних выборах ЦИК исключил его из предвыборного списка Российской партии пенсионеров из-за нарушений при подаче документов.

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