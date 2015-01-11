Полицейские задержали злоумышленника, ударившего ножом мужчину

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Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

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Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

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Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

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| Происшествия

Полицейские задержали злоумышленника, ударившего ножом мужчину

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 166 происшествий, возбуждено 10 уголовных дел, раскрыто 5.

13 марта в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поступило сообщение о том, что в отделении банка «Челябинвестбанк» при осуществлении кассовых операций были обнаружены две денежные купюры номиналом 5000 рублей с признаками подделки. На месте отработала следственно-оперативная группа, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Уважаемые граждане! Если с Вами пытаются расплатиться или расплатились фальшивыми деньгами, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02 (для сотовых телефонов - 112). Если у Вас возникло подозрение, что к Вам попала подделка, не пытайтесь ее пустить в оборот! Предупреждаем, что преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких преступлений и караются лишением свободы на срок до 15 лет.

15 марта в полицию обратился житель Озерска с заявлением, что в ходе распития спиртных напитков из его квартиры были похищены деньги в сумме 17000 рублей. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что деньги похитила знакомая потерпевшего, 1977 года рождения. Следствие продолжается.

В этот же день наряд патрульно-постовой службы полиции на ул. Герцена выявил жителя Озерска, 1994 года рождения, с признаками наркотического опьянения. В ходе проведения осмотра сотрудники полиции у задержанного обнаружили и изъяли свертки с веществом растительного происхождения. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

16 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника, который в ночное время 23 февраля в подъезде дома № 57 по ул. Строительная ударил ножом мужчину. Потерпевший, 1953 года рождения, с ножевым ранением в левый бок был доставлен в городскую больницу. Задержанный по подозрению в совершении данного преступления мужчина, 1979 года рождения, дал признательные показания, следствие продолжается.

17 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, срубившего 14 декабря 2016 года голубую ель в районе КРЦ «Айвенго». Им оказался житель Озерска, 1997 года рождения. Молодой человек дал признательные показания.

18 марта сотрудники уголовного розыска задержали двадцатичетырехлетнего жителя Озерска, который в середине декабря 2016 года из подъезда дома № 5 по б. Гайдара похитил оставленный без присмотра сотовый телефон стоимостью 7900 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

«Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 13 по 24 марта 2017 года органами внутренних дел Челябинской области проводится первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Уважаемые жители Озерского городского округа! Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94.

Помимо этого, для консультирования граждан по вопросам лечения и медицинской реабилитации потребителей наркотиков работает телефон «горячей линии» ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 8 (351) 775-11-91.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефону: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 16 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 24 раза. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 23 выезда.

Было составлено 372 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 26 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 11 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 25 протоколов.

Осуществлено 5 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 2 профилактических осмотра на выявление наркотических веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск

Ключевые теги: сводка происшествий и преступлений.

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