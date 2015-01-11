Енот, Коза и Пандора

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Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

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Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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| Новости » Культура » Афиша

Енот, Коза и Пандора

23 марта, 10:00

Л. МУУР

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»

сказка (5+)

Откуда берутся детские страхи? Как они поселяются в детской ранимой душе? И как с ними бороться? Как перешагнуть через свой страх, неуверенность, преодолеть себя? Спектакль архангельского режиссера заслуженной артистки России Нины Тумановой о непростом этапе взросления. В нем заложено откровение и о взрослых: о нашем отношении к миру – от агрессии и трусости до открытости, доброжелательности и полном его приятии. И всегда мир отвечает нам тем же, отражаясь, как в зеркале. Спектакль Лауреат в номинации «Лучший спектакль для детей» на XIV фестивале профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2012» (г.Челябинск – 2012 г.)

Режиссер-постановщик – з. а. РФ Нина Туманова (Архангельск)

Художник-постановщик – з. х. РФ Елена Николаева (Архангельск)

Композитор – Александр Яничек (Архангельск)

Актеры, занятые в спектакле: Светлана Трофимова-Ерохина, Алена Захарчук, Дмитрий Ерохин, Роман Соловьев, Сергей Гальперин.

Продолжительность спектакля — 40 минут без антракта

Енот, Коза и Пандора

Енот, Коза и Пандора

Енот, Коза и Пандора

23 марта, 14:00

О.МЯСНИКОВ

«Я – Коза!»

сказка

Спектакль Озерского театра кукол «Я – Коза!» об уникальности каждого существа на Земле. Каждый приходит в этот мир со своим неповторимым лицом, характером, изначально одарен своим талантом, и у каждого свое предназначение. Но как подчас трудно его найти! Сколько ролей нужно сыграть, сколько масок на себя примерить, чтобы найти себя, принять себя, постичь свою уникальность и с огромной радостью сказать миру: «Я – Коза!», «Я есть», «Здравствуй, мир! Это я!». На фестивале "Сцена-2016" этот спектакль стал победителем в номинации "Лучший детский спектакль".

Режиссер-постановщик – з. а. РФ Борис Макаров

Художник-постановщик – Андрей Степанов

Композитор – Сергей Гальперин

Актеры, занятые в спектакле: Екатерина Замула, Регина Филимонцева, Алена Максимова, Сергей Гальперин, Игорь Шестаков, Роман Соловьев.

Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут с антрактом.

Енот, Коза и Пандора

Енот, Коза и Пандора

Енот, Коза и Пандора

23 марта, 19:00

Б.ЧАБАН

«Ящик Пандоры»

фарс-притча

В названии спектакля «Ящик Пандоры» заложена ловушка, в которую может попасть любой культурный, образованный зритель. В спектакле речь пойдет не о мифах и легендах Древней Греции. Он перенесет нас в совершенно другую эпоху – суровую эпоху средневековья, эпоху карающей инквизиции и пылающих костров, эпоху темной беснующейся толпы и бесконечной жажды познания, эпоху Фауста и Мефистофеля. Как и в классической трагедии Гёте, все повторится вновь: метущийся дух Фауста, стоя «у горнила вечности», будет жаждать познания, открытия тайн бытия, открытия нового вида энергии – «пламени, из которого рождаются миры, галактики и звезды, и планеты, и начинается отсчет пространства и времен» – любой ценой, даже силой чернокнижья. А Мефистофель, «дьявол третьего разряда», опытный искуситель, запросит самую высокую цену – человеческую душу в обмен на «науку, знания, истину». Завязка классическая, но вот только развязка совершенно непредсказуемая, в перспективе, в своей проекции направленная на открытия и события (бедствия) XX-XXI веков. И сделка с дьяволом окажется настоящим ящиком Пандоры.

2015 г. – победа в номинации «Лучший актерский ансамбль» на Областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2015» (г. Челябинск).

Режиссер-постановщик – з. а. РФ Борис Макаров

Художник-постановщик – Екатерина Трифанова

Композитор – Сергей Гальперин

Художник по свету – Анатолий Пристай (Челябинск)

Хореограф – Андрей Иодловский

Актеры,занятые в спектакле: Екатерина Замула, Регина Филимонцева, Светлана Трофимова-Ерохина, Татьяна Белка, Алена Захарчук, Дмитрий Ерохин, Сергей Гальперин, Игорь Филимонцев, Игорь Шестаков, Роман Соловьев.

Продолжительность спектакля 2 часа 15 минут с антрактом.

Енот, Коза и Пандора

Енот, Коза и Пандора

Енот, Коза и Пандора

Енот, Коза и Пандора

 P. S. Цена билета на все спектакли юбилейной недели 100 рублей!

http://ozpuppets.ru

Ключевые теги: театр кукол.

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