Енот, Коза и Пандора

23 марта, 10:00

Л. МУУР

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»

сказка (5+)

Откуда берутся детские страхи? Как они поселяются в детской ранимой душе? И как с ними бороться? Как перешагнуть через свой страх, неуверенность, преодолеть себя? Спектакль архангельского режиссера заслуженной артистки России Нины Тумановой о непростом этапе взросления. В нем заложено откровение и о взрослых: о нашем отношении к миру – от агрессии и трусости до открытости, доброжелательности и полном его приятии. И всегда мир отвечает нам тем же, отражаясь, как в зеркале. Спектакль Лауреат в номинации «Лучший спектакль для детей» на XIV фестивале профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2012» (г.Челябинск – 2012 г.)

Режиссер-постановщик – з. а. РФ Нина Туманова (Архангельск)

Художник-постановщик – з. х. РФ Елена Николаева (Архангельск)

Композитор – Александр Яничек (Архангельск)

Актеры, занятые в спектакле: Светлана Трофимова-Ерохина, Алена Захарчук, Дмитрий Ерохин, Роман Соловьев, Сергей Гальперин.

Продолжительность спектакля — 40 минут без антракта

23 марта, 14:00

О.МЯСНИКОВ

«Я – Коза!»

сказка

Спектакль Озерского театра кукол «Я – Коза!» об уникальности каждого существа на Земле. Каждый приходит в этот мир со своим неповторимым лицом, характером, изначально одарен своим талантом, и у каждого свое предназначение. Но как подчас трудно его найти! Сколько ролей нужно сыграть, сколько масок на себя примерить, чтобы найти себя, принять себя, постичь свою уникальность и с огромной радостью сказать миру: «Я – Коза!», «Я есть», «Здравствуй, мир! Это я!». На фестивале "Сцена-2016" этот спектакль стал победителем в номинации "Лучший детский спектакль".

Режиссер-постановщик – з. а. РФ Борис Макаров

Художник-постановщик – Андрей Степанов

Композитор – Сергей Гальперин

Актеры, занятые в спектакле: Екатерина Замула, Регина Филимонцева, Алена Максимова, Сергей Гальперин, Игорь Шестаков, Роман Соловьев.

Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут с антрактом.

23 марта, 19:00

Б.ЧАБАН

«Ящик Пандоры»

фарс-притча

В названии спектакля «Ящик Пандоры» заложена ловушка, в которую может попасть любой культурный, образованный зритель. В спектакле речь пойдет не о мифах и легендах Древней Греции. Он перенесет нас в совершенно другую эпоху – суровую эпоху средневековья, эпоху карающей инквизиции и пылающих костров, эпоху темной беснующейся толпы и бесконечной жажды познания, эпоху Фауста и Мефистофеля. Как и в классической трагедии Гёте, все повторится вновь: метущийся дух Фауста, стоя «у горнила вечности», будет жаждать познания, открытия тайн бытия, открытия нового вида энергии – «пламени, из которого рождаются миры, галактики и звезды, и планеты, и начинается отсчет пространства и времен» – любой ценой, даже силой чернокнижья. А Мефистофель, «дьявол третьего разряда», опытный искуситель, запросит самую высокую цену – человеческую душу в обмен на «науку, знания, истину». Завязка классическая, но вот только развязка совершенно непредсказуемая, в перспективе, в своей проекции направленная на открытия и события (бедствия) XX-XXI веков. И сделка с дьяволом окажется настоящим ящиком Пандоры.

2015 г. – победа в номинации «Лучший актерский ансамбль» на Областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2015» (г. Челябинск).

Режиссер-постановщик – з. а. РФ Борис Макаров

Художник-постановщик – Екатерина Трифанова

Композитор – Сергей Гальперин

Художник по свету – Анатолий Пристай (Челябинск)

Хореограф – Андрей Иодловский

Актеры,занятые в спектакле: Екатерина Замула, Регина Филимонцева, Светлана Трофимова-Ерохина, Татьяна Белка, Алена Захарчук, Дмитрий Ерохин, Сергей Гальперин, Игорь Филимонцев, Игорь Шестаков, Роман Соловьев.

Продолжительность спектакля 2 часа 15 минут с антрактом.

P. S. Цена билета на все спектакли юбилейной недели 100 рублей!

http://ozpuppets.ru