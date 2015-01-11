Ни дня без зрителей

Юбилейная неделя в театре кукол не сбавляет обороты. Сегодня днём и вечером: «Сестрица Алёнушка» и «Маленький принц».

24 марта, (в малом зале нашего театра) в 14:00 - моноспектакль в исполнении актрисы Светланы Трофимовой-Ерохиной "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" (5+).

Награды:

• 2011 г. – спецприз «Надежда» на XIII фестивале профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2011» (г.Челябинск)

• 2012 г. – победа в номинации «Лучшая женская роль»

и «Приз зрительских симпатий» на III Международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» (г.Набережные Челны);

• 2013 г. – специальный диплом «За бережное отношение и развитие традиций русского фольклора средствами кукольного театра» III театрального конкурса профессиональных и любительских коллективов ЗАТО «Территория культуры Росатома».

Дипломант:

• VI Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник»;

• VII Международного театрального фестиваля «Ярмарка спектаклей «Театральная карусель».

24 марта в 19:00 - спектакль для взрослых "Маленький принц" (12+).

Спектакль «Маленький принц», по словам ведущего критика г.Екатеринбурга Натальи Решетниковой, это «точное попадание в Экзюпери».

В режиссерской трактовке этого сложнейшего литературного материала для театрального воплощения найден удивительно точный прием – система двойников, когда главных героев играет то актер в живом плане, то кукла. Словно куклы и становятся воплощением той светлой, детской незамутненной части человеческой души (Внутренним Ребенком), которая и способна воскреснуть в каждом из нас.

Образ Маленького принца в спектакле играет Роман Соловьев, играет то нервно, смятенно и даже иногда истерично, то по-детски беспечно, с абсолютной готовностью к смерти.

Но этот спектакль, прежде всего о Любви, такой многоликой и прекрасной!

Актеры, занятые в спектакле: Роман Соловьев, Сергей Гальперин, Светлана Трофимова-Ерохина, Екатерина Замула, Дмитрий Ерохин, Игорь Филимонцев, Алена Захарчук, Регина Филимонцева, Елизавета Федорова, Алена Максимова.

P. S. Цена билета на все спектакли юбилейной недели 100 рублей!

https://vk.com/club9425187