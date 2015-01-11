Кульминация юбилея — в выходные

В субботу и воскресенье, утром и днём - спектакли для малышей от трёх до пяти лет, а вечером - праздничные концерты для уже повзрослевших поклонников любимого театра кукол.

25 марта, в 11:00, "Жили у Бабуси..." (3+)

Чем привлекательна постановка – это стихия клоунады, в вихрях которой строится история непростых, драматических взаимоотношений Бабки и Деда на фоне изо дня в день повторяющейся будничной деревенской жизни. Типичные образы нерадивого простодушного Деда-подкаблучника и хозяйственной, бойкой, расторопной властной Бабки благодаря законам клоунады доведены до крайности, до предела, до комической маски, маски клоуна. И на вечном конфликте супружеских отношений рождается юмор, совершенно разный по характеру, то добрый и простодушный, то грустный, едкий, и даже местами трагичный… Но любовь побеждает все. Побеждает и примиряет все и всех. И поэтому, по закону жанра, в конце воцарится идиллия.

Актеры, занятые в спектакле: Алена Максимова, Сергей Гальперин, Алена Захарчук, Игорь Шестаков, Регина Филимонцева, Игорь Филимонцев.

Цена билета 100 рублей!

25 марта, в 13:00, "Ночная сказка" (малый зал) (3+).

В 2016 году на V-ом Международном фестивале " Рабочая лошадка " (г. Набережные Челны) этот спектакль был награжден двумя наградами: «Лучшее музыкальное оформление» спектакля и «Лучшая актерская работа» Романа Соловьева.

Актеры, занятые в спектакле: Светлана Трофимова-Ерохина, Роман Соловьев.

P.S. Цена билета на спектакль 100 рублей.

25 марта, в 18:00, Праздничный вечер, посвящённый юбилею театра кукол (12+).

26 марта, в 11:00, "Петушок - Золотой гребешок" (5+).

Выбор сказки «Петушок – золотой гребешок», которую поставил главный режиссер Озерского театра кукол Дмитрий Ерохин, не случаен. С официального названия театра Петушок слетел прямо на сцену большого зала. Традиционная сюжетная линия русской народной сказки, повествующая о трех друзьях Коте, Дрозде и Петушке, которого похитила хитрая Лиса, в спектакле сохранена. Но благодаря сценическому воплощению сказка обрастает новыми символами и смыслами. 2015 г. – специальный диплом «Лучшее сценическое воплощение русской народной сказки» получил Дмитрий Ерохин на Областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2015» (г.Челябинск).

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ерохин

Художник-постановщик – Екатерина Трифанова

Музыкальное оформление – Дмитрий Ерохин и Сергей Гальперин

Художник по свету – Анатолий Пристай

Продолжительность спектакля — 40 без антракта.

26 марта, в 13:00, "Сказка про хитрую лисичку" (малый зал) (3+).

В основу спектакля легла русская народная сказка «Лисичка-сестричка и Волк», в народе больше известная по последним словам главной героини: «Битый небитого везет». Юмористический взгляд на русскую народную сказку, немного необычный финал подарит и детям, и взрослым приподнятое настроение! Спектакль – Лауреат в номинации «Лучший актерский ансамбль» на XIV фестивале профес¬сиональных театров Челябинской области «Сцена-2012» (г.Челябинск 2012 г.); Дипломант Международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КУКART-XI» (Санкт-Петербург – 2013 г.).

Режиссер-постановщик — з. а. РФ Борис Макаров

Художник-постановщик — Анна Кузнецова (Санкт-Петербург)

Музыкальное оформление — Сергей Гальперин

Продолжительность спектакля — 30 минут без антракта.

26 марта, в 18:00, Концерт-капустник, посвящённый 65-летию театра кукол (12+).

http://ozpuppets.ru

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