Кульминация юбилея — в выходные

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Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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| Новости » Культура » Афиша

Кульминация юбилея — в выходные

В субботу и воскресенье, утром и днём - спектакли для малышей от трёх до пяти лет, а вечером - праздничные концерты для уже повзрослевших поклонников любимого театра кукол.

25 марта, в 11:00, "Жили у Бабуси..." (3+)

Чем привлекательна постановка – это стихия клоунады, в вихрях которой строится история непростых, драматических взаимоотношений Бабки и Деда на фоне изо дня в день повторяющейся будничной деревенской жизни. Типичные образы нерадивого простодушного Деда-подкаблучника и хозяйственной, бойкой, расторопной властной Бабки благодаря законам клоунады доведены до крайности, до предела, до комической маски, маски клоуна. И на вечном конфликте супружеских отношений рождается юмор, совершенно разный по характеру, то добрый и простодушный, то грустный, едкий, и даже местами трагичный… Но любовь побеждает все. Побеждает и примиряет все и всех. И поэтому, по закону жанра, в конце воцарится идиллия.

Актеры, занятые в спектакле: Алена Максимова, Сергей Гальперин, Алена Захарчук, Игорь Шестаков, Регина Филимонцева, Игорь Филимонцев.

Цена билета 100 рублей!

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

25 марта, в 13:00, "Ночная сказка" (малый зал) (3+).

В 2016 году на V-ом Международном фестивале " Рабочая лошадка " (г. Набережные Челны) этот спектакль был награжден двумя наградами: «Лучшее музыкальное оформление» спектакля и «Лучшая актерская работа» Романа Соловьева.

Актеры, занятые в спектакле: Светлана Трофимова-Ерохина, Роман Соловьев.

P.S. Цена билета на спектакль 100 рублей.

Кульминация юбилея — в выходные

25 марта, в 18:00, Праздничный вечер, посвящённый юбилею театра кукол (12+).

Кульминация юбилея — в выходные

26 марта, в 11:00, "Петушок - Золотой гребешок" (5+).

Выбор сказки «Петушок – золотой гребешок», которую поставил главный режиссер Озерского театра кукол Дмитрий Ерохин, не случаен. С официального названия театра Петушок слетел прямо на сцену большого зала. Традиционная сюжетная линия русской народной сказки, повествующая о трех друзьях Коте, Дрозде и Петушке, которого похитила хитрая Лиса, в спектакле сохранена. Но благодаря сценическому воплощению сказка обрастает новыми символами и смыслами. 2015 г. – специальный диплом «Лучшее сценическое воплощение русской народной сказки» получил Дмитрий Ерохин на Областном фестивале профессиональных театров «Сцена-2015» (г.Челябинск).

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ерохин

Художник-постановщик – Екатерина Трифанова

Музыкальное оформление – Дмитрий Ерохин и Сергей Гальперин

Художник по свету – Анатолий Пристай

Продолжительность спектакля — 40 без антракта.

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

26 марта, в 13:00, "Сказка про хитрую лисичку" (малый зал) (3+).

В основу спектакля легла русская народная сказка «Лисичка-сестричка и Волк», в народе больше известная по последним словам главной героини: «Битый небитого везет». Юмористический взгляд на русскую народную сказку, немного необычный финал подарит и детям, и взрослым приподнятое настроение! Спектакль – Лауреат в номинации «Лучший актерский ансамбль» на XIV фестивале профес¬сиональных театров Челябинской области «Сцена-2012» (г.Челябинск 2012 г.); Дипломант Международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КУКART-XI» (Санкт-Петербург – 2013 г.).

Режиссер-постановщик — з. а. РФ Борис Макаров

Художник-постановщик — Анна Кузнецова (Санкт-Петербург)

Музыкальное оформление — Сергей Гальперин

Продолжительность спектакля — 30 минут без антракта.

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

Кульминация юбилея — в выходные

26 марта, в 18:00, Концерт-капустник, посвящённый 65-летию театра кукол (12+).

Кульминация юбилея — в выходные

 http://ozpuppets.ru

https://vk.com/club9425187

Ключевые теги: театр кукол.

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