Тракторостроители ЧТЗ отправили на Крайний Север самую мощную технику завода

По заказу горно-металлургического комбината «Норильский никель» Челябинский тракторный завод отгрузил в Красноярский край бульдозер ДЭТ-400, сообщает пресс-служба ЧТЗ. На «Норникеле» уже эксплуатируется большой парк челябинских дизель-электрических тракторов разных моделей и годов выпуска. Несколько лет назад ЧТЗ поставил в Норильск партию машин из 10 бульдозеров ДЭТ-320. Теперь на комбинате будет эксплуатироваться и более современная версия машины. Эти 46-тонные, мощные и скоростные, агрегаты используются металлургами для выполнения различных работ. В частности, помогают в условиях Крайнего Севера убирать снег. Но трудиться они способны круглосуточно: ночью «прибирать» территорию, днем – перемещать продукты производственной жизнедеятельности на шлаковом отвале. «Если вдруг возникает нештатная ситуация с техникой, на «Норникеле» предпочитают сами оперативно устранять поломку. Для обслуживания и ремонта тракторов на комбинате есть все необходимое. Правда, запчасти всегда заказывают исключительно заводские, фирменные. Словом, потребитель серьезный, к тому же сохраняющий свою приверженность челябинским машинам», – отмечает руководитель уральско-сибирского отдела продаж сбытовой службы ЧТЗ Артем Ежков. Отгруженный заказчику трактор по железной дороге уже отправлен в порт Архангельска, где его поместят на борт сухогруза. На корабле, пройдя по Северному морскому пути, бульдозер будет доставлен заказчику.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/traktorostroiteli-chtz-otpravili-na-krayniy-sever-samuyu-moshchnuyu-tehniku-zavoda-37686