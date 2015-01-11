Минус сорок пять. Отношения между Озёрском и «Фортумом» резко похолодали

Продолжается работа компании «Фортум» по взысканию задолженности с Озёрска. Очередное решение Арбитражного суда в пользу ресурсоснабжающей организации-монополиста вынесено 28 марта.

Как сказано в решении судьи Н.Медведниковой, ОАО «Фортум» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства Озёрского городского округа о взыскании основного долга по договору поставки тепловой энергии за тепловую энергию и теплоноситель, потребленные в апреле 2016 года, в размере 38 262 088 руб. 93 коп. и пени в размере 1 061 406 руб. 69 коп., всего 39 323 495 руб. 62 коп. Истцом было заявлено, а судом принято увеличение пени в семь раз – до суммы 7 404 312 руб. 94 коп.

Ответчик представил отзывы, в которых иск не признал и указал, что неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, поэтому подлежит снижению до суммы, рассчитанной с применением ставки 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В ходе заседания судом установлено, что в апреле 2016 года истец исполнил обязательства по передаче ответчику тепловой энергии. Стоимость тепловой энергии за указанный период составила 56 255 026 руб. 93 коп., МПКХ произведена частичная оплата долга в размере 17 992 938 руб. Неисполнение обязательства по оплате в сумме 38 262 088 руб. 93 коп. и явилось причиной обращения истца в суд

Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, свидетельствующих, что заявленная неустойка превышает возможный размер убытков истца, ответчик суду не представил. Поэтому суд не усмотрел оснований для снижения размера неустойки. Поскольку обязательство по оплате долга ответчиком не исполнено, пеня подлежит взысканию по день его фактического исполнения по установленной законом ставке.

Итоговая сумма, назначенная Арбитражным судом к уплате муниципальным предприятием Озёрска в пользу «Фортума», составила 45 455 960 руб. 38 коп. Стоит отметить, что в бюджете округа суммы на оплаты долгов муниципальных предприятий в таких объёмах не заложены.

Озёрск.ру