Балет «Русалочка» — Лауреат Всероссийского конкурса

«Образцовый коллектив» хореографическая студия «Вдохновение» удостоен звания Лауреата I степени Всероссийского фестиваля-конкурса музыкально-драматического спектакля «Фаэтон АРТЭ» за балет «Русалочка». Фестиваль проходил в г. Домодедово Московской области с 29 марта по 1 апреля 2017 г.

Участники и руководители хореографической студии «Вдохновение» благодарят за моральную и материальную поддержку генерального директора ФГУП ПО «Маяк» Похлебаева М.И., директора МБУ «КДЦ» Кудревича В.П., Шабанову Е.В., Ковалева Б.В., Фадеева А.А., Согрина И.П., Корниенко К.В., Санникову И.А., актера театра «Наш дом» Микулицкого В.Б., Горина Е.В., Горину В. и всех родителей, бабушек и дедушек. Спасибо!

Коллектив МБУ «КДЦ»