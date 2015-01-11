«Таланты» взяли тайм-аут

В минувшее воскресенье – 9 апреля – концертной программой «До новых встреч!» клуб «Таланты и поклонники» завершил очередной творческий сезон.

Ярким и динамичным концертом творческая группа Клуба «Таланты и поклонники» подвела итог прошедшего сезона. Светлана Спесивцева и Галина Марченко, Марат Шакиров и Евгений Виноградов, Валентин Климов и Борис Меркулов, Ирина Борейко и Дина Рябова… Словом, все «звезды» клуба дарили в этот вечер зрителям свой талант.

Начался концерт – по клубной традиции – с самых юных. Руководитель клуба «Островок» Светлана Спесивцева подготовила своих воспитанников, которые представили публике свой новый репертуар. Зрители тепло принимали Анастасию Малыгину, Алексея Гришина и Артема Листратенко.

Цикл стихотворений поэтов «Серебряного века» исполнил признанный в Озерске и за его пределами мастер художественного слова Борис Меркулов.

Особенно теплая и душевная атмосфера концерта, совпавшего по дате с православным Вербным Воскресеньем, была усилена Маратом Шакировым: он исполнил авторскую песню «Бабушка» на стихи Андрея Шацкова.

Тему домашнего очага и вечности продолжил Евгений Виноградов, который спел песни «О доме» и «Облака».

Не обошлось и без сюрпризов. Ведущий программы – Валентин Климов – отметил, что деятельность участников клуба «Таланты и поклонники» настолько благотворно влияет на зрителей, что многие из категории «Поклонники» плавно переходят в категорию «Таланты». Яркими представителями такой трансформации стали Александр Смагин и Юрий Климов.

В ярких образах Александр Смагин пересказал сказку Эдуарда Успенского «Сорока-Белобока», вызвав в зале добродушное веселье. А Юрий Климов прочитал стихи собственного сочинения, с которыми он на Открытом Международном фестивале РОСАТОМА «U235» стал дипломантом в номинации «Автор поэтических текстов». Самым цитируемым произведением Юрия на фестивале звучало его двустишие:

«Живет со мною рыжий кот.

Он – президент… а я – народ…»

На клубный «огонек» заглянули и желанные гости. В исполнении дуэта из вокального ансамбля «Родник» – Ксении Попковой и Ирины Нигматуллиной - прозвучала неополитанская песня «Санта-Лючия» (руководитель ансамбля - Елена Козуря, концертмейстер - Дина Рябова).

Выступления педагога и музыканта Василия Брюханова всегда вызывают живой, неподдельный интерес. В этот раз баянист порадовал публику вариациями на тему русских народных песен.

Много хорошей инструментальной музыки преподнесли зрителям «Таланты». «Этюд» Фредерика Шопена и «Итальянскую польку» Сергея Рахманинова виртуозно исполнила пианистка, преподаватель Озерского колледжа искусств, участница клуба «Таланты и поклонники» Ирина Борейко.

Бурю эмоций и шквал аплодисментов заслужила пианистка Дина Рябова, представив зрителям танго Астора Пьяцоллы «Микельанджело».

«Венесуэльский вальс» в исполнении гитариста Александра Еременко (Касли) стал заключительным аккордом вечера.

- Я очень благодарна своим коллегам по сцене, которые делают многое, чтобы сохранить наше общее творческое долголетие, - отметила педагог и музыкант Ирина Борейко. - Но еще больше я признательна нашим «поклонникам», которые связаны с нами уже долгие годы и продолжают дарить нам свое внимание, вдохновляют нас на новые свершения…

«А музыке нас птицы научили… » и «Я так хочу весны!» - с такими песнями выступила в завершение концертной программы Светлана Спесивцева. Думается, к этому лирическому настроению Светланы присоединились многие зрители – настолько эмоционально она исполнила эти произведения.

- Надо сказать, что прошедший сезон 2016-2017 был для нас на редкость непростым. В октябре клуб потерял своего вдохновителя, основателя… От нас ушла наша Муза – Муза Александровна Хохрякова, - говорит куратор Клуба «Таланты и поклонники» Валентин Климов. – Для всей творческой группы «Талантов» это большая потеря. Но мы считаем своим долгом продолжать дело Музы Александровны! Поэтому уже сегодня сообщаем своим постоянным зрителям, что первый концерт в новом сезоне – в сентябре 2017 года – будет посвящен памяти нашей Музы…

Маргарита ЕРЁМЕНКО.

Фото – Борис БРЫНДИН.