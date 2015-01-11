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Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Рабочее совещание под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в администрации Озерского городского округа продолжило серию выездных встреч, посвящённых теме развития моногородов. 13 апреля особое внимание было уделено динамике создания в Озерске территории опережающего социально-экономического развития.

В работе совещания приняли участие заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын, министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, первый заместитель министра экономического развития Ирина Акбашева, заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга.

В своём вступительном слове Борис Дубровский отметил, что на динамику создания ТОСЭР в закрытых городах (Озерск, Трёхгорный, Снежинск) повлияла более благополучная картина развития, складывающаяся на фоне других территорий:

В тех городах, где проблемы очевидны, например, как в Бакале или Верхнем Уфалее, мы проводим более агрессивную и настойчивую политику по их развитию. Бакал уже получил статус территории опережающего социально-экономического развития, заявка на создание такой площадки в Верхнем Уфалее активно продвигается. Безработица в этих городах составляет пять процентов, нет инвесторов, нет чёткого понимания специализации этих территорий. Для инвесторов, которых мы привлекаем в эти города, режим ТОСЭР даёт ряд неоспоримых преимуществ.

В Озерском городском округе уровень безработицы не превышает областные показатели (1,5-1,8 процента), хорошая динамика инвестиций, растут показатели по средней заработной плате. Именно в этих трёх городах сосредоточены предприятия, формирующие основу обороноспособности страны. От состояния социально-экономического развития этих территорий в определённой степени зависит ситуация на предприятиях оборонного комплекса, а значит и качество выполнения важной задачи, которая перед ними поставлена.

В ходе совещания глава администрации округа Евгений Щербаков представил доклад о текущем социально-экономическом положении и перспективах развития округа с учётом создания территории опережающего социально-экономического развития и реализации якорных инвестиционных проектов. В докладе генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Похлебаева речь шла об итогах работы градообразующего предприятия за 2016 год и об основных направлениях развития. Информацию по реализации своих перспективных проектов представили руководители предприятий-инвесторов: директор ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» Дмитрий Алявдин, директор ООО «Завод углеродных материалов» Алексей Карлов, директор ООО «НаноТех» Валерий Михайлов, директор ООО «Озерская трубная компания» Фарит Хисамов.

После совещания, в ходе общения с журналистами Борис Дубровский отметил, что продвижение инициативы по созданию в Озерском городском округе ТОСЭР замедлилось в связи с юридической сложностью, связанной с тем, что города присутствия Госкорпорации «Росатом» одновременно имеют статус моногородов и являются закрытыми административно-территориальными образованиями:

Я надеюсь, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Сейчас идёт активная работа по этому вопросу в Правительстве РФ, и мы будем продвигать эту инициативу более настойчиво. Сегодня мы обсудили с коллегами нашу готовность к созданию новых производств на этой территории, был предложен целый ряд интересных идей, прорывных инновационных решений. Часть этих инноваций являются резидентами «Сколково», часть из них ранее заинтересовали ОАО «Роснано», все эти компании сегодня ждут создания ТОСЭР. Мы поставили перед собой задачу – в течение начавшегося второго квартала 2017 года дать ответ инвесторам о том, в какие сроки этот режим начнёт действовать в Озерске.

Глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков назвал ТОСЭР драйвером для активизации привлечения в округ новых инвестиций:

Сегодня инвесторы ещё раз подтвердили своё желание и возможности по созданию ТОСЭР. Хочу поблагодарить губернатора Бориса Дубровского и министерство экономического развития Челябинской области за чёткую позицию и поддержку. Пока решение по ТОСЭР не принято, мы не стоим на месте, идёт активная работа по развитию в посёлке Новогорный индустриального парка. Подписаны инвестиционные соглашения, которые в перспективе должны принести округу порядка 8,5 млрд рублей инвестиций, налоговые поступления в бюджеты различных уровней – более 10 млрд рублей, создание более тысячи рабочих мест.

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева подчеркнула, что в настоящее время идёт серьёзный анализ потенциальных резидентов площадки ТОСЭР по видам продукции, по аналогичным производствам в области и на российском рынке. Приоритетными являются импортозамещающие, высокотехнологичные, интересные для развития данной территории производства, у которых нет аналогов в мире. Такие производства не будут дублировать уже существующие, а будут развивать новые направления экономики.

Отвечая на вопрос об итогах совещания, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев отметил, что в ходе встречи состоялся конструктивный диалог с руководством Челябинской области и совещание прошло в позитивном ключе:

Для нас понимание того, что мы нужны своей области, своей отрасли и стране очень важно. Помимо обсуждения создания ТОСЭР сегодня мы говорили о том, что в рамках реализации специальных экологических программам в развитие Озерского городского округа и соседних территорий по различным проектам будет вложено порядка 314 млн рублей. Соответствующее соглашение между «Росатомом», «Маяком» и руководством области уже подписано.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Борис Дубровский: «Озерск готов к созданию территории опережающего социально-экономического развития»

Ключевые теги: губернатор, совещание.

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Комментарии (1)

Гость,

Щербаков назвал ТОСЭР драйвером

Принтером, джойстиком...
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