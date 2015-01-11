В Озёрске за ТРК «Фестиваль» построят ещё один дом

Управлением имущественных отношений администрации Озёрского городского округа проведён конкурс на право аренды земельного участка, находящегося за торгово-развлекательным центром «Фестиваль» на перекрёстке улиц Дзержинского и К.Маркса. Целевое назначение разыгранного на аукционе участка – строительство жилых домов высотой 5-16 (и выше) этажей.

Начальная цена аукциона (стоимость годовой аренды участка под строительство) была объявлена в размере 2 470 160 руб. На торги заявилось четыре строительных компании, в том числе «О-Мега», «дочка» строительного холдинга магнитогорца Олега Лакницкого, и ООО «Спецстрой», последняя инкарнация компании «Вермикулит», принадлежавшей бывшему озёрскому депутату и премьер-министру Южной Осетии Вадиму Бровцеву.

В финале торгов, подняв начальную цену аукциона вшестеро – до 14,5 млн. рублей, сошлись два участника: «О-Мега» и ООО «Флагман». С перевесом в 70 000 рублей победил «Флагман». Эта строительная компания зарегистрирована в Озёрске, единственным владельцем активов в размере свыше 200 млн. рублей является Евгений Шакиров.

Напомним, согласно новой редакции генплана Озёрска за ТРК «Фестивалем» должно стоять три высотки. Компания Лакницкого построила два дома, которые уже введены в эксплуатацию, однако спрос на новостройки за «Фестивалем» пока не высок.

Озёрск.ру