Общественников округа приглашают на второй форум

Вниманию общественных объединений и активных граждан!

Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городского округа проводят II Общественный форум «Источники и ресурсы развития местного самоуправления». Мероприятие состоится 26 апреля 2017 года, в 13:00 часов в ДК «Маяк» и приурочено ко Дню местного самоуправления. Приглашаются все желающие.

Форум призван выполнить следующие задачи:

1. Анализ наиболее успешных форм деятельности общественных объединений в решении проблем округа.

2. Обмен опытом работы представителей общественных объединений по эффективному взаимодействию с органами МСУ и бизнесом.

3. Разработка предложений по развитию гражданской активности населения в решении важнейших социально значимых вопросов и создания положительного социального фона в Озерском городском округе.

ПРОГРАММА

13.00 Открытие Форума. Пленарное заседание.

13.30 Работа секций:

1. Секция «Опыт взаимодействия НКО и органов МСУ»

2. Секция «Фондовая поддержка деятельности НКО»

3. Секция «Инициативы горожан в развитии городской среды»

4. Секция «Активность и самореализация молодежи»

16.00 Доклады по итогам работы секций. Обсуждение. Подведение итогов Форума.

17.00 Брифинг по итогам Форума.

http://www.ozerskadm.ru