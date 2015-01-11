Общественников округа приглашают на второй форум

Вниманию общественных объединений и активных граждан!
Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городского округа проводят II Общественный форум «Источники и ресурсы развития местного самоуправления». Мероприятие состоится 26 апреля 2017 года, в 13:00 часов в ДК «Маяк» и приурочено ко Дню местного самоуправления. Приглашаются все желающие.
Форум призван выполнить следующие задачи:
1. Анализ наиболее успешных форм деятельности общественных объединений в решении проблем округа.
2. Обмен опытом работы представителей общественных объединений по эффективному взаимодействию с органами МСУ и бизнесом.
3. Разработка предложений по развитию гражданской активности населения в решении важнейших социально значимых вопросов и создания положительного социального фона в Озерском городском округе.
ПРОГРАММА
13.00 Открытие Форума. Пленарное заседание.
13.30 Работа секций:
1. Секция «Опыт взаимодействия НКО и органов МСУ»
2. Секция «Фондовая поддержка деятельности НКО»
3. Секция «Инициативы горожан в развитии городской среды»
4. Секция «Активность и самореализация молодежи»
16.00 Доклады по итогам работы секций. Обсуждение. Подведение итогов Форума.
17.00 Брифинг по итогам Форума.
http://www.ozerskadm.ru
Ключевые теги: общественный форум.
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