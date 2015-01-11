25 лет со дня образования Совета судей Российской Федерации

В соответствии с постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 536 в 2017 году состоится юбилейное заседание Совета судей Российской Федерации, посвященное 25-летию со дня его образования.

Совет судей Российской Федерации был создан в период, когда российская судебная система переживала глубокий кризис, судейский корпус находился на грани развала.

17-18 октября 1991 года на I Всероссийском съезде судей было принято решение о создании Совета представителей судей, как органа, функционирующего в период между съездами, призванного содействовать проведению судебной реформы в России, защищать интересы судей, представлять их в органах государственной власти.

В каждом субъекте Российской Федерации были проведены конференции, избравшие по одному представителю в Совет судей Российской Федерации. В марте 1992 года в Москве состоялось первое заседание Совета судей РФ, на котором был избран Президиум судей РФ. Главным итогом деятельности Совета судей РФ первого созыва стало принятие в июне 1992 г. Закона «О статусе судей в Российской Федерации». Законом закреплялось понятие судебной власти, представление о том, что судебная власть самостоятельна, независима от законодательной и исполнительной властей. В этом же году был избран первый совет судей Челябинской области, состоящий из 11 членов.

Совет судей Челябинской области является выборным органом судейского сообщества, он отстаивает интересы судейского сообщества, совершенствует механизмы судебной деятельности.

С марта 2011 года председателем Совета судей Челябинской области является Наталья Васильевна Козлова, а с 2013 года Наталья Васильевна является членом Совета судей России.

Пресс-служба Озёрского городского суда