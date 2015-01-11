На оперном фестивале в Магнитогорске выступят солисты из Италии, Кореи и Китая

В Магнитогорске стартовал XI Международный фестиваль «Вива опера». В рамках фестиваля публика сможет посетить три оперных спектакля и гала-концерт солистов, сообщает пресс-служба министерства культуры.
Открывала форум премьера 2016 года, опера Чайковского «Иоланта». Этот спектакль вошел в лонг-лист «Золотой маски», был высоко оценен экспертами. Солист челябинского театра Павел Чикановский получил приз за лучшую мужскую роль фестиваля «Сцена -2016».
Завтра, 20 апреля, публика услышит оперу Леонковалло «Паяцы», третьим в списках стало оперное творение Верди «Риголетто». В этом году на фестиваль ожидается приезд большой группы иностранных солистов – еще в феврале в Италии прошли конкурсные прослушивания, в которых приняли участие 69 вокалистов из девяти стран.
Лучшие голоса услышат магнитогорцы в фестивальных спектаклях. Так, партию Иоланты исполняла итальянская солистка Елена Баканова. В опере Леонкавалло выступят лауреаты международных конкурсов: Симоне Фредиани, Алессандро Мартини (Италия), Дафне Тиан (Китай) и Маттео Джин (Южная Корея). В «Риголетто» главные партии исполнят Маттео Джин, Алессандро Мартини, Рикардо Гатто и юная выпускница итальянской консерватории в Валле-д'Аоста Элиза Состер.
Кроме этого, свое мастерство продемонстрируют итальянские маэстро: дирижеры Алессандро д'Агостини и Раффаэле Масколо.
Заключительной точкой фестиваля станет гала-концерт 26 апреля, в котором примут участие все приглашенные гости. К ним присоединится русская итальянка Анна Коновалова, и молодой тенор из Китая Шюан Йин. На концерте публика услышит русские романсы, которые прозвучат под оркестр, и даже «Очи черные» в итальянском исполнении. Также в программе концерта арии из опер европейских и российских композиторов, национальные неаполитанские песни.
Благодаря финансовой поддержке администрации Магнитогорска и министерства культуры Челябинской области цены на билеты фестиваля остались на уровне прошлых лет.