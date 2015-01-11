В очередь на капремонт поставят по новым правилам

Для регионов предложили установить единые критерии, по которым и определять очередность проведения капремонта. Сегодня каждый использует свои критерии, в результате, в некоторых городах новые дома ремонтируют раньше, чем те, что давно в этом нуждаются.

Проведение капитального ремонта не должно зависеть от величины поступивших за него взносов.

Установить всероссийские критерии предложила депутат Галина Хованская в соавторстве с коллегами и уже внесла в Госдуму необходимый законопроект.

"Когда создавались региональные программы капремонта, их разрабатывали кто как умел", - поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС. К примеру, в Москве ключевым критерием является состояние инженерных систем. А в Новгородской области - угроза жизни и здоровью граждан.

Есть критерии, относящиеся к финансированию. К примеру, приоритет получают дома, собственники квартир в которых приняли решение о размере взносов больше минимально установленного или о ремонте за счет заемных средств. "Сейчас все это вызывает споры, жалобы и обращения с просьбами перенести капитальный ремонт дома пораньше или, наоборот, позже", - говорит Игорь Кокин.

Введение единых критериев позволит сделать отбор домов для ремонта более справедливым. К примеру, Галина Хованская считает, что проведение капитального ремонта не должно зависеть от размера поступивших взносов. Однако Кокин отмечает, что только критериев для создания грамотных графиков капремонта недостаточно. В идеале необходимо проводить техобследование домов, чтобы определить реальную необходимость ремонта. Есть много старых домов, к примеру, "сталинских", прочность конструкций которых очень хорошая. Есть достаточно новые дома, которые уже разрушаются и нуждаются в ремонте, поясняет эксперт. Но обследования стоят в среднем около пяти тысяч за дом, в результате необходимость ремонта часто определяется на глаз или по году ввода дома.

"Много нюансов", - говорит Кокин. Запретить критерий по финансированию? Это будет правильно. Но он является стимулирующим. Также нельзя запретить в новых домах проводить капремонт, если он требуется. К примеру, если застройщик сдал дом с нарушениями и необходимо исправлять его ошибки. Документ не содержит конкретных предложений, какими должны быть критерии. А они нужны, уверены эксперты. И прогнозируют, что обсуждение всероссийских критериев будет жарким.

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