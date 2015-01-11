Женщины сыграют в шахматы

Уважаемые любители шахмат!
23 апреля (воскресенье) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается открытое первенство Озерского ГО по быстрым шахматам среди женщин.
Регистрация участниц с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30. Игровые дни –воскресенье 11.00, среда 18.30.
Контроль времени каждой участнице – 15 минут до конца партии.
Приглашаем всех желающих принять участие!
Шахматная Федерация Озёрского ГО
Ключевые теги: шахматы.
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