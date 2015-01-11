Женщины сыграют в шахматы

Уважаемые любители шахмат! 23 апреля (воскресенье) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается открытое первенство Озерского ГО по быстрым шахматам среди женщин. Регистрация участниц с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30. Игровые дни –воскресенье 11.00, среда 18.30. Контроль времени каждой участнице – 15 минут до конца партии. Приглашаем всех желающих принять участие! Шахматная Федерация Озёрского ГО

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