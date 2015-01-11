Подорожание проезда – мера вынужденная

О готовящемся повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте в ходе сегодняшнего пресс-подхода объявил заместитель главы администрации Озерского городского округа Иван Сбитнев:

- Администрация подготовила и направила в Собрание депутатов пакет документов, содержащих следующие предложения: с 1 мая 2017 года повысить стоимость проезда по городским маршрутам с 20 до 23 рублей, по садовым – с 25 до 30 рублей, в сторону оз. Акакуль – с 60 до 80 рублей и незначительно увеличить стоимость проездных билетов.

Я хочу напомнить, что на сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира транспортом МУП «УАТ» составляет примерно 58 рублей (по городским маршрутам): пассажиры платят за проезд 20 рублей, 38 рублей составляет дотация из бюджета за перевозку каждого пассажира. Безусловно, растут расходы муниципального предприятия: энергоресурсы, ГСМ и т.д. И, чтобы не повышать дотацию из местного бюджета, мы вынуждены рассмотреть вариант повышения стоимости проезда. Тем более, что те же садовые билеты должны подорожать впервые за два последних года.

Необходимо отметить, что Законодательное Собрание Челябинской области внесло изменения в Положение о порядке субсидирования, так называемых, садовых маршрутов и здесь новое заключается в том, что с текущего года из областного бюджета дотируются только межмуниципальные маршруты, на внутримуниципальное «садовое» сообщение деньги, к сожалению, не выделены.

Свои комментарии на актуальную тему дал глава Озерского городского округа Олег Костиков:

- Документы, поступившие к нам в Собрание депутатов, сегодня будут рассмотрены на совместном заседании двух профильных депутатских комиссий: по бюджету и экономической политике, по городскому хозяйству и природопользованию. Мы детально обсудим вопрос, но предварительно нами уже была проведена встреча с представителями Общественной палаты Озерского городского округа, и в процессе диалога ее участники пришли к пониманию, что повышение платы за проезд в муниципальном транспорте - это мера вынужденная, необходимая и, в принципе, понятная: дотация МУП "УАТ" из местного бюджета остается в том же размере.

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Фото Владимира Беляева