В Озерске состоится праздничное открытие первого народного магазина «Галамарт»

В эту субботу, 29 апреля, в Озерске состоится праздничное открытие народного магазина постоянных распродаж «Галамарт». Праздник цен, конкурсы и море подарков – всё это «Галамарт». Главный подарок - скутер!

Вас ждут СУПЕР розыгрыши и развлекательные мероприятия в режиме нон-стоп. «Галамарт» устраивает праздник для детей и взрослых. Всех без исключения ждет гарантированный подарок за каждые потраченные 500 рублей!

Ежедневные скидки и бесконечные распродажи - все это про «Галамарт»!

В магазинах «Галамарт» всегда доступные цены, бесконечные распродажи и невероятные скидки! Огромный выбор товаров и низкая цена. Домашняя утварь, бытовая химия, посуда, инструменты, всё необходимое для отдыха и спорта. Делать приятные и необходимые покупки теперь можно без ущерба для семейного бюджета.

Разумная и экономная покупка станет для вас хорошей привычкой, теперь не нужно копить бонусы и ждать скидок. «Галамарт» заботится о том, чтобы вы без проблем и в любое время могли приобрести нужные вещи по самым низким ценам.

Что такое «Галамарт»? Только здесь всегда низкая цена и более 7000 товаров на каждый день. В магазинах «Галамарт» вы не найдете просроченных продуктов по низкой цене, компания предлагает только те товары, которые реально могут быть дешевыми, безопасными и необходимыми в каждом доме. Товары для дома, дачи, отдыха и спорта - в «Галамарте» найдется всё.

Ждем вас по адресу:

ТЦ «Фестиваль», г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35А

Наш сайт: www.galamart.ru

https://vk.com/galamart_official

Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города)