Губерния Челябинские школьники узнали, как работает Госдума Делегация челябинских школьников отправилась в Москву и побывала в Государственной Думе, узнав, как работает и чем живет российский парламент.Региональная неделя у депутатов Государственной Думы началась по-разному. Кто-то встречается с избирателями в территориях, а кто-то принимает жителей Челябинской области в Москве в стенах Государственной Думы. Так, депутат Госдумы Владимир Бурматов встретился с делегацией челябинских школьников, которые оказались в эти дни в Москве проездом, направляясь представлять свой регион на международном уровне. Этой поездке предшествовал прием граждан, который парламентарий проводил в Челябинске. Родители и руководство челябинской гимназии №96 пришли и лично попросили депутата организовать экскурсию в Государственную Думу для лучших учеников школы, победителей олимпиад и конкурсов, ведущих активную общественную деятельность. Владимир Бурматов откликнулся на просьбу и помог организовать подробную экскурсию в стенах главного законодательного органа страны. «До современных подростков очень трудно порой достучаться и родителям, и учителям. Но когда депутат Госдумы встречается и общается, то они слушают его совсем по-другому: впитывают каждое слово, прислушиваются к советам и тем правильным вещам, которые он говорит. Мы очень благодарны Владимиру Бурматову за постоянную поддержку наших учеников, это дает им уверенность и новые возможности в жизни. Мы знаем, что можем обратиться к нашему депутату с любой просьбой, и всегда найдем помощь», - прокомментировала директор гимназии № 96 Жанна Рыжкова.На долгожданной экскурсии ребята смогли увидеть своими глазами, как проходит пленарное заседание и обсуждаются законопроекты, услышали рассказ о том, как создавалась Государственная Дума, побывали в парламентской библиотеке и во всех четырех думских фракциях. Кроме того, ребята получили памятные подарки об этом запоминающемся событии.«Для меня это важно и значимо, поскольку в Челябинске я занимаюсь общественной деятельностью. Мне очень понравилась экскурсия, где нам рассказывали про историю Госдумы. Это было интересно и познавательно, думаю, что я эту информацию буду активно использовать в дальнейшем. Я уже думаю о том, чтобы стать депутатом, это значимая и интересная работа», - рассказала ученица гимназии № 96 Олеся Вдовина. Во время общения с Владимиром Бурматовым школьники задавали вопросы, интересовались особенностями работы парламента, внимательно слушали рассказ депутата. «Мы регулярно организовываем подобные экскурсии для школьников. Я считаю, что детям важно знать, как происходит законотворческий процесс, что представляет собой российский парламент. Школьники будут лучше разбираться в общественно-политической жизни нашей страны, смогут сделать свои выводы на этот счет, возможно, выбрать для себя общественную или политическую деятельность. А, кроме того, важно дать понять челябинским ученикам, что для них открыты все двери, нет ничего невозможного», - отметил депутат. У Владимира Бурматова запланирована интенсивная работа в рамках нынешней региональной недели. Депутат, как и обычно, планирует провести ее в Челябинской области, у него запланировано более 20 мероприятий в различных территориях нашего региона. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-shkolniki-uznali-kak-rabotaet-gosduma-38250 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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