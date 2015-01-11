» Названы имена лучших слесарей ПО «Маяк»

ХVI конкурс профмастерства, который должен был назвать победителя среди 11 лучших слесарей подразделений ПО «Маяк», прошел в одном из цехов химико-металлургического завода. Лучший из лучших также получал право защищать честь предприятия на предстоящих всероссийских отраслевых испытаниях AtomSkills-2017.

Испытание состояло из теоретической и практической частей. В практическом задании, соответствующем 6-му квалификационному разряду, требовалось за 2,5 часа сделать сложную деталь из стали 20. По истечении трех часов все работы прекращались независимо от того, готова ли деталь для сдачи отделу технического контроля.

«Средний возраст участников – около 30 лет, все соревнуются в одной группе без разделения по стажу работы. Квалификация специалистов – 5-6 разряд, – отметил Илья Старук, инженер-технолог химико-металлургического завода, один из организаторов конкурса. – В этом году мы усложнили задание: в программу вошел еще один этап испытаний – работа на сверлильном станке. У нас на заводе слесарь 6-го разряда должен сдать такую деталь в ОТК через 2,5 часа. Посмотрим, сколько времени затратят участники на ее изготовление».

В теоретической части претенденту на звание лучшего слесаря ПО «Маяк» надо было ответить на 20 вопросов. Нужно было знать марки сталей и сплавов, средства измерения для контроля отверстий и обозначения на чертежах, способы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и основы Трудового кодекса Российской Федерации и ответы на другие вопросы.

«Теория, без сомнения, важная составляющая в подведении окончательных результатов конкурса, – уверен председатель жюри и главный механик ПО «Маяк» Сергей Березовский. – Но большая часть окончательного успеха будет заложена в качество выполненной детали. Можно сделать быстро, но плохо. Медленно, но хорошо. А про бракованные детали вообще разговора нет. Также высокие критерии мы предъявляем к организации рабочего места и соблюдению правил техники безопасности на производстве. Небрежное отношение к слесарному инструменту и средствам индивидуальной защиты, несоблюдение чистоты на рабочем месте и неубранное рабочее место – все это учитывается жюри».

Лучшие участники конкурса сдали выполненные задания раньше установленного срока. Специальный приз «За волю к победе» получил Максим Цыпышев (химико-металлургический завод). Третье место в конкурсе завоевал Роман Габдулахатов (энергоцех). Егор Столбиков (радиохимический завод) удостоен второго места. Абсолютный победитель Евгений Одинцов (приборно-механический завод) идеально прошел все этапы конкурса и получил диплом «Лучший слесарь ПО «Маяк»-2017». Евгений Одинцов 11 лет назад окончил профессиональный лицей №44. Впервые победил в конкурсе лучших слесарей «Маяка» в 2012 году, неоднократно становился призером профессиональных состязаний. «Думаю, мой багаж теоретических и практических знаний достаточен, чтобы достойно представить «Маяк» на AtomSkills, – отметил Евгений Одинцов.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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