Лучшая награда – здоровье и улыбки пациентов

Конкурс на звание лучшей медицинской сестры ЦМСЧ №71 состоялся в минувшую пятницу в ДК «Маяк» и был приурочен к предстоящему 70-летию озерской медсанчасти и Международному дню медицинской сестры.

Полный зрительный зал дворца культуры активно поддерживал пятерых участниц, решившихся подтвердить свое профессиональное мастерство не в привычных условиях – в тишине операционных блоков и больничных палат, а на сцене – где белые халаты и медицинские навыки демонстрируются крайне редко.

Очаровательные медицинские сестры были выдвинуты на конкурс различными подразделениями медсанчасти, и как специалисты успешно прошли несколько конкурсных испытаний, в ходе которых было необходимо не просто заявить о себе и своей профессии, но и доказать, что ты владеешь достаточным объемом знаний, имеешь хорошую реакцию, чтобы решать ситуационные задачи, умеешь «на отлично» выполнять реанимационные мероприятия и производить другие действия по уходу за пациентами. Каждая из участниц сумела объяснить в художественной форме, почему ее труд в большом медицинском коллективе значим и незаменим.

Опытное жюри, в состав которого вошли руководители ЦМСЧ №71 и профсоюзного комитета, под председательством Сергея Воронина по достоинству оценило большую творческую работу каждой конкурсантки и ее группы поддержки. В результате, победительницей конкурса профессионального мастерства была признана Анна Ведерникова, медсестра операционного блока акушерского отделения; далее по сумме набранных баллов места распределились следующим образом: Ирина Скородумова, участковая медицинская сестра детской поликлиники; Ольга Шагина, палатная медицинская сестра хирургического отделения №1; Мария Захарова, участковая медицинская сестра городской поликлиники №1; Елена Кузнецова, палатная медицинская сестра психоневрологического диспансерного отделения.

По мнению наблюдателей, все без исключения участницы конкурса отлично подготовились к своему выступлению, выступили ярко и по праву заслужили бурные аплодисменты и цветы за компетентность и артистизм. Тройка лидеров была поощрена специальными премиями и дипломами. Но после окончания конкурса выступавшие на сцене медики признались, что лучшая награда для них, все-таки, здоровье и улыбки пациентов.

- Я горжусь своими коллегами, они профессионально выросли в ЦМСЧ №71: ответственно подходят к своему делу, выполняют большой объем работы, их отличает душевность, эмоциональная культура, способность к восприятию переживаний ближнего. Спасибо им за повышение престижа нашей профессии: мы всегда на полшага поодаль от врачей по своему статусу, но мы их главные помощники, - отметила после окончания мероприятия старшая медицинская сестра ЦМСЧ №71 и организатор конкурса Елена Гололобова.

Руководство и профсоюзный комитет ЦМСЧ №71 благодарят за спонсорскую поддержку конкурса: ООО «Инвестиционно-промышленная группа» (директор – Юшкова И.Ю.), ТК «Принцесса» (директор – Подобрянская В.В.), ТС «Планета здоровья» (директор – Воронцов А.В).

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Фото Владимира Беляева.