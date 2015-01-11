Губерния На Южном Урале открылась Школа политического успеха для молодежи В Челябинске состоялось открытие образовательного проекта партии «Единая Россия» – «Школа политического успеха – 2017», сообщает пресс-служба регионального отделения партии. На церемонию открытия «Школы политического успеха-2017» были приглашены действующие политики – депутат Государственной Думы Елена Ямпольская, депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области, замсекретаря регионального отделения «Единой Россия» Александр Журавлев, председатель совета сторонников регионального отделения партии «Единая Россия», директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук, секретарь центрального местного отделения партии «Единая Россия», депутат Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. Гости выступили с напутствием участников проекта и ответили на их вопросы. «Я привыкла относиться осторожно ко всему, что может иметь судьбоносное значение, а какие люди придут завтра в политику, является судьбоносным для нас всех, для всей страны. Именно поэтому нужно щепетильно и тонко подходить к таким вопросам. Я всецело «за» подобные проекты, но прежде всего именно как за «школу». Я бы не делала акцент на таком слове как «успех», «достижение», тем более личное достижение, поскольку я считаю, что в политике никакой личный успех невозможен. Успех политика – это успех тех граждан, которых он представляет. Это их благополучие, душевное и физическое здоровье, нравственный климат в обществе, развитие экономики, культуры, промышленности, – вот это все – успех политика. Не личный успех, а народа и страны, – отметила депутат Государственной Думы Елена Ямпольская. – Поэтому меня немножко тревожит мнение некоторых молодых людей, которые считают, что политика – это скоростной социальный лифт, который может вознести их на некие, в основном, наверное, материальные карьерные вершины. Такие настроения среди молодежи поощрять ни в коем случае не следует. Молодые люди, а мы все ими были, должны понимать, что надо много учиться, честно работать и только после этого ты можешь говорить о каких-то достижениях. И только после этого достижения принесут тебе искреннюю радость, потому что ты точно знаешь, что все это заслужил, тебе это не упало с неба, ты не обошел других на повороте, где-то сократив дистанцию. Никогда не надо срезать дистанцию в жизни. А слово «школа» нравится мне чрезвычайно. Во-первых, потому что сейчас действительно нашей молодежью пытаются манипулировать. Этого допускать нельзя, чтобы сохранить нашу молодежь, не поломать ей жизнь. Для этого нужна политическая грамотность. Люди должны понимать, каким образом происходят политические процессы, насколько это тяжелый труд – управлять государством, какой-то отраслью, регионом, городом. Люди должны понимать, что к этому надо относиться с уважением и осознавать весь масштаб задач, прежде чем критиковать все подряд. Это действительно важно. Кроме того, мне нравится, что обучение пройдет в виде игры, а студентам будет поставлена речь, аргументация. Это пригодится в жизни всегда». Добавим, что проект уже реализовывался в Челябинске ранее. Например, в 2008 году школу закончил руководитель Челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Малофеев. Для справки: «Школа политического успеха» – проект, который направлен на повышение уровня политической грамотности граждан путем приобретения знаний, умений и навыков действующих успешных политиков. Организаторы заверили, что выпускники школы смогут реализовать себя в условиях реальной политики. Теоретическая составляющая будет обеспечена действующими политиками городского и областного уровня, журналистами, известными сетевыми блогерами. В качестве гостей и экспертов будут выступать депутаты Государственной Думы РФ VII созыва. Практическая часть направлена на формирование и развитие политической активности для дальнейшего применения полученных знаний в условиях реальной политической деятельности. Помогать в этом учащемуся «ШПУ» будут действующие политтехнологи, общественные и политические деятели, представители СМИ. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-otkrylas-shkola-politicheskogo-uspeha-dlya-molodezhi-38458 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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