На Южном Урале открылась Школа политического успеха для молодежи

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Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

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Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

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На Южном Урале открылась Школа политического успеха для молодежи

В Челябинске состоялось открытие образовательного проекта партии «Единая Россия» – «Школа политического успеха – 2017», сообщает пресс-служба регионального отделения партии. На церемонию открытия «Школы политического успеха-2017» были приглашены действующие политики – депутат Государственной Думы Елена Ямпольская, депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области, замсекретаря регионального отделения  «Единой Россия» Александр Журавлев, председатель совета сторонников регионального отделения партии «Единая Россия», директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук, секретарь центрального местного отделения партии «Единая Россия», депутат Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. Гости  выступили с напутствием участников проекта и ответили на их вопросы.   «Я привыкла относиться осторожно ко всему, что может иметь судьбоносное значение, а какие люди придут завтра в политику, является судьбоносным для нас всех, для всей страны. Именно поэтому нужно щепетильно и тонко подходить к таким вопросам. Я всецело «за» подобные проекты, но прежде всего именно как за «школу». Я бы не делала акцент на таком слове как «успех», «достижение», тем более личное достижение, поскольку я считаю, что в политике никакой личный успех невозможен. Успех политика – это успех тех граждан, которых он представляет. Это их благополучие, душевное  и физическое здоровье, нравственный климат в обществе, развитие экономики, культуры, промышленности, – вот это все  – успех политика. Не личный успех, а народа и страны,  – отметила депутат Государственной Думы Елена Ямпольская.  – Поэтому меня немножко тревожит мнение некоторых  молодых людей, которые считают, что политика  – это скоростной социальный лифт, который может вознести их на некие, в основном, наверное, материальные карьерные вершины. Такие настроения среди молодежи поощрять ни в коем случае не следует.  Молодые люди, а мы все ими были, должны понимать, что надо много учиться, честно работать и только после этого ты можешь говорить о каких-то достижениях. И только после этого достижения принесут тебе искреннюю радость, потому что ты точно знаешь, что все это заслужил, тебе это не упало с неба, ты не обошел других на повороте, где-то сократив дистанцию. Никогда не надо срезать дистанцию в жизни. А слово «школа» нравится мне чрезвычайно. Во-первых, потому что сейчас действительно нашей молодежью пытаются манипулировать. Этого допускать нельзя, чтобы сохранить нашу молодежь, не поломать ей жизнь. Для этого нужна политическая грамотность. Люди должны понимать, каким образом происходят политические процессы, насколько это тяжелый труд – управлять государством, какой-то отраслью, регионом, городом. Люди должны понимать, что к этому надо относиться с уважением и осознавать весь масштаб задач, прежде чем критиковать все подряд. Это действительно важно. Кроме того, мне нравится, что обучение пройдет в виде игры, а студентам будет поставлена речь, аргументация. Это пригодится в жизни всегда».  Добавим, что проект уже реализовывался в Челябинске ранее. Например, в 2008 году школу закончил руководитель Челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Малофеев. Для справки: «Школа политического успеха» – проект,  который направлен на повышение уровня политической грамотности граждан путем приобретения знаний, умений и навыков действующих успешных политиков. Организаторы заверили, что выпускники школы смогут реализовать себя в условиях реальной политики.  Теоретическая составляющая будет обеспечена действующими политиками городского и областного уровня, журналистами, известными сетевыми блогерами.  В качестве гостей и экспертов будут выступать депутаты Государственной Думы РФ VII созыва. Практическая часть направлена  на формирование и развитие  политической активности для дальнейшего применения полученных знаний в условиях реальной политической деятельности. Помогать в этом учащемуся «ШПУ» будут действующие политтехнологи, общественные и политические деятели,  представители СМИ.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-otkrylas-shkola-politicheskogo-uspeha-dlya-molodezhi-38458

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