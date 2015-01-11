В Озерск привезли оригиналы Энди Уорхола из бывшей коллекции Березовского

В информационном центре производственного объединения «Маяк» открывается экспозиция оригиналов поп-иконы XX века Энди Уорхола. В течение месяца жители Озерска смогут познакомиться с коллекцией из 30 работ в четырёх сериях: «Цветы», «Мао Цзэдун», а также легендарных «Мэрилин Монро» и «Супы Кэмпбелл». Кроме этого, жители закрытого города увидят картины, существующие в единственном экземпляре, созданные Уорхолом в период увлечения перестройкой и советской культурой: «Красный Ленин» и «Чёрный Ленин». К слову, прежним владельцем «ленинианы» был покойный Борис Березовский.

Культовые произведения самого тиражируемого американского художника предоставлены екатеринбургским меценатом и коллекционером Олегом Гусевым из Екатеринбурга. Инициатором и главным организатором выступила наша соотечественница, ныне гражданка Германии Ирина Стежка, которая не первый год радует озерских поклонников изобразительного искусства разноплановыми экспозициями. В предыдущие годы Стежка привозила в инфоцентр «Маяка» Леона Бакста, Лукаса ван Лейдена, Уильяма Хогарта, Карло Маратти.

Выставка Уорхола в Озерске, как и прежние проекты Ирины Стежки и представляемого ею Европейского культурного клуба, организованы в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом», ПО «Маяк» и Озерским городским музеем. Посещение экспозиции бесплатно для всех желающих.

https://www.znak.com

http://www.po-mayak.ru