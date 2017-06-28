» У нового главы Озёрска появится общественный советник

Постановлением и.о. главы администрации Озёрского городского округа И.М. Сбитневым подписано постановление об утверждении Положения об общественном советнике. Целью появления новой должности, сказано в документе, является повышение эффективности взаимодействия администрации Озёрского городского округа с заинтересованными структурами гражданского общества, содействие формированию уважительного отношения и повышению доверия граждан к администрации, информированности общественности о её целях, задачах и деятельности.

Стоит отметить, что общественный советник не будет являться муниципальным служащим,. Он будет работать исключительно на добровольной и безвозмездной основе без оформления с ним трудовых отношений. В то же время общественный советник не может замещать государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность, должность муниципальной службы. Также в Положении сказано, что количество общественных советников и направления их деятельности определяются главой администрации Озёрского городского округа.

Претендовать на новую «бесплатную» должность может любой гражданин, соответствующий определённым условиям, а именно: проживать на территории Озёрского городского округа, быть дееспособным гражданином и не иметь судимости.

Озёрск.ру