В Кыштыме таксист уснул за рулём, а полицейский совершил наезд на мотоциклиста

Вчера в половине восьмого утра госавтоинспекторам пришлось в экстренном порядке выезжать на улицу Садовую. На мосту недалеко от Кыштымской центральной городской больницы 25-летний таксист вёз 18-летнего пассажира. По словам самого водителя, он уснул и проснулся от сильного удара о бордюр. Его Лада-219010 перевернулась на правый бок. Пассажира, который не был пристёгнут ремнями безопасности, доставили в больницу с ссадинами и порезами. Таксист отделался ушибами.

В 20:15 ДТП произошло на улице Интернационала в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Виновник аварии – 23-летний сотрудник патрульно-постовой службы полиции, управлявший не служебным автомобилем. Он должен был уступить дорогу сворачивающему направо мотоциклисту, но, по всей видимости, не рассчитал расстояние и решил, что успеет проехать. В результате водитель-полицейский совершил наезд на мотоцикл «Сузуки», которым управлял 25-летний тренер кыштымской школы "Академия футбола".

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, к административной ответственности будут привлечены оба.

Полицейский уже поплатился штрафом в 500 рублей за то, что управлял автомобилем без страховки. Дальнейшая мера наказания будет зависеть от тяжести вреда, причинённого водителю «Сузуки». Пострадавшего доставили в больницу с травмой правой ноги. Да и самого мотоциклиста ожидает целый букет штрафов. За отсутствие страховки ему грозит штраф в 500 рублей, за езду без регистрационных знаком – штраф от пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трёх месяцев. Кроме того, у спортсмена нет водительского удостоверения категории А, позволяющей управлять мотоциклом. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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