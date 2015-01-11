2 ребенка и 2 взрослых утонули во время катания на лодке в Челябинской области

2 июля в Челябинской области произошла трагедия, вечером на озере Максимка в Чесменском районе перевернулась лодка, в которой находились дети в сопровождении взрослого. На помощь с берега бросились двое мужчин. Помочь они не смогли и утонули сами.

По предварительным данным, выбраться удалось не всем, в настоящий момент ведется поиск тел погибших. По предварительным данным, водоем Максим, на котором случилась беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза. Находившиеся на плавсредстве люди пытались спастись, но лишь четверым из них это удалось. На помощь тонущим поспешили родственники, находившиеся на берегу, но, к сожалению, они также стали жертвами водной стихии. — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас в произошедшем разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. К настоящему моменту тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика извлечены. Ведется поиск еще одного мужчины и двух мальчиков 8 и 15 лет. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. По указанию руководителя следственного управления на место происшествия для проведения следственных действий выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В поисках задействованы 76 человек и 23 единицы техники, в том числе 7 плавсредств.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/tragediya-na-maksime/