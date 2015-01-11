В затонувшей под Челябинском лодке были девять человек

Среди находившихся в лодке были мужчина и восемь детей. После опрокидывания лодки четверым детям удалось спастись. На помощь тонувшим с берега бросились двое мужчин.

В результате мужчина в лодке, четверо детей и двое спасителей погибли.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла вечером 2 июля на озере «Максим», принадлежавшем одному из утонувших. Отдыхающие отмечали выпускной. Трагедия затронула три семьи.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже распорядился выплатить компенсации семьям погибших.

Причиной опрокидывания лодки стал её перегруз. Также на людях не было спасательных жилетов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2295771.html