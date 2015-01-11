Прикрылись брендом Озёрска

Во Владимирской области выявлены масштабные поставки фальсифицированной молочной продукции, которая производится якобы в Озёрске. Так, в мае 2017 года в городе Коврове воспитанников детского сада пытались накормить сливочным маслом, содержащим жиры немолочного происхождения. К административному наказанию было привлечено местное ООО «Вязниковский молочный край», выигравшее муниципальный конкурс на поставку продуктов для детей.

Владимирский Роспотребнадзор выявил и другие случаи распространения поддельной «молочки». В качестве производителей молочного контрафакта указаны сразу три компании, производственные мощности которых базируются якобы в закрытом Озёрске: ООО «Молочный край» (ул. Кыштымская, 8), ООО «Корпорация Битум» (ул. Кыштымская, 8а), ООО «СбытПродСервис» (ул. Индустриальная, д. 10). Надзорные органы Владимирской области самостоятельно выяснили, что «авторство» фальшивки – ложное. Поэтому напомнили руководителям бюджетных учреждений, осуществляющих конкурсные процедуры по закупке пищевых продуктов, о необходимости принятия мер, направленных на недопущение нахождения в обороте контрафактной продукции данных производителей.

Стоит отметить, что в доступных реестрах малых предприятий указанные фирмы числятся. Однако, как пояснил начальник Управления экономики администрации Озёрска Александр Жмайло, никаких производств на территории Озёрска они не имеют. Более того, несколько недель назад в администрации Озёрского городского округа состоялось заседание специальной комиссии по борьбе с контрафактом как раз на эту тему. По результатам запросов в налоговые и правоохранительные органы выяснилось, что производители фальшивых продуктов действительно не имеют к нашему городу никакого отношения и лишь прикрываются брендом Озёрска.

Озёрск.ру по данным http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/69833/