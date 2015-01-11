Уважаемые жители Озерского городского округа!

Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов!

В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Пешеход со световозвращающим элементом виден на расстоянии, втрое превышающем расстояние, на котором водитель заметит пешехода без отражателя.

Чаще всего их приобретают для детей. Дети, во-первых, сами по себе менее заметны из-за небольшого роста. Во-вторых, переходя дорогу, они могут резко поменять направление движения или упасть, что станет неожиданностью для водителя. В-третьих, находясь на дороге, дети не понимают, что они рискуют своим здоровьем и жизнью. Конечно же, важно объяснить ребенку правила поведения на дороге, но этого недостаточно. Дети должны быть хорошо заметны на дороге с разных ракурсов.

Пешеход должен быть хорошо виден со всех 360 градусов обзора. Это связано с тем, что люди передвигаются как навстречу, так и по ходу движению транспорта. Чтобы быть заметным, двигаясь вдоль дороги, необходимо носить световозвращающие элементы спереди и сзади. Переходя дорогу, пешеход движется перпендикулярно движению транспорта, в этом случае ему необходимы световозвращающие элементы по бокам. Наконец, чтобы обезопасить себя от попадания в «мертвую зону» света фар, светоотражатели должны быть как на уровне ног, так и на уровне плеч.

Даже детская одежда, как правило, не комплектуется всем необходимым количеством световозвращающих элементов, что уж говорить об одежде взрослого человека. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует дополнительно носить световозвращающие значки, повязки, браслеты и другие отражатели. С их помощью Вы можете закрыть все слабые места и обезопасить себя и своего ребенка на дороге. Учтите, что чем больше световозвращающих элементов будет на Вас, тем более заметным, а значит защищенным, Вы станете.

Согласно правилам дорожного движения с 1 июля 2015 года «при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». При нарушении этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Зам.начальника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск А.В. Седов