ГИБДД ищет очевидцев аварии

Уважаемые Озерчане!

29.06.2017 года в 21:52 часов на перекрестке улиц Блюхера – Победы в г. Озерск, между домами 19 и 23 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя автомобилем марки «Ренж Ровер», после столкновения с автомобилем марки «Хундай Солярис» покинул место дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД).

Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск