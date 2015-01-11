Молодым южноуральцам расскажут, как стать успешным предпринимателем

10 июля в Челябинске состоится бизнес-тренинг «Азбука предпринимателя», сообщает министерство образования. Обучение предназначено для тех, кто хочет начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Чтобы стать участником необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте и дождаться приглашения на первое занятие. «Азбука предпринимателя» – проект для молодых специалистов, в процессе которого будущие бизнесмены проходят шаги, которые необходимо предпринять для создания проекта с момента формирования идеи до регистрации предприятия. Результатом работы является разработка и написание бизнес-плана, привлечение стартового капитала и регистрация компании. Помимо теоретических знаний участники получают практические навыки и обратную связь от профессиональных экспертов. По окончании бизнес-тренинга каждый награждается сертификатом выпускника «Азбуки предпринимателя». «Проект дает возможность принять участие всем людям, у которых есть идеи для открытия своего дела. Здесь помогут довести задумки до вполне реальных бизнес-планов с учетом современных подводных камней, имеющихся на рынке, в том числе, обсудят одну из основных задач, такую как поиск инвесторов. И по возможности даже познакомят вас с будущим партнерами», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Отметим, что занятия проводятся абсолютно бесплатно, а пройти обучение может любой желающий, оставивший заявку по телефону: 8-800-350-24-74 или заполнивший специальную форму-анкету. Тренинг пройдет в течение 5 дней по адресу ул. Российская 110, корпус 1, этаж 2.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/molodym-yuzhnouralcam-rasskazhut-kak-stat-uspeshnym-predprinimatelem-39698