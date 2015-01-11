Водители Озерска устроили массовый заезд на красный свет

Видео опубликовали вчера в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как 4 машины стартуют «на красный». Сначала один из водителей дождался, когда проедет поток машин слева, и начал движение. Отсутствие зеленого сигнала светофора его, видимо, не смутило. Машины тронулась. Последовать ее примеру решил следующий за ней автомобиль, а потом и автолюбители на соседней полосе.

Стоит отметить, что действия автора ролика, тоже стали поводом обсуждений среди пользователей. Комментирующие утверждали, что водитель заехал за стоп линию.

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