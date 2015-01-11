Озерчане приняли участие в молодежном форуме «УТРО»

С 20 по 30 июня на территории Челябинской области, в пансионате «Карагайский бор» прошел форум Уральского федерального округа «УТРО», собравший студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторы получили более 3000 заявок со всей России, после их рассмотрения пригласили на форум 1500 молодых профессионалов, в том числе и представителей Озерского городского округа.

Седьмой по счету форум «УТРО» в 2017 году был организован в две смены и состоял не только из образовательных и дискуссионных площадок, но и включал в себя спортивные и культурные мероприятия, а также грантовый конкурс.

Второй год подряд делегатом форума стала волонтер службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа Наталья Лаврентьева:

- Я очень рада, что мою заявку отобрали на форум, попасть на который было непросто: конкурс в состав делегации от Челябинской области составлял шесть человек на место. Сотни моих ровесников проявили высочайшую заинтересованность и большое желание заявить о себе. Я получила прекрасную возможность расширить свой кругозор и пообщаться с ровесниками, социально активными и деятельными.

Все пять дней Наталья Лавреньева работала на одной из шести площадок форума – «Урал политический» (наряду с «Уралом предприимчивым» это направление привлекло наибольшее количество слушателей). Концепция «Урала политического» была подготовлена представителями г. Екатеринбурга - здесь молодых людей максимально погрузили в тему выборов на лекциях, мастер-классах, в ходе выполнения практических заданий. Участники обсудили общественно-политическую ситуацию на Урале и в стране в целом, от спикеров - депутатов Госдумы РФ узнали «рецепты» самореализации в политике, и, разбившись на партии, попробовали завоевать доверие электората – сотен граждан "УТРА". Результатом стало народное голосование за президента форума.

Следует отметить, что на форуме 2017 года особый интерес вызвали вопросы экологического и патриотического воспитания: участники «УТРА» презентовали свои работы в восьми номинациях, самой многочисленной по количеству поданных заявок – более 40 – оказалось «Патриотическое воспитание» (в итоге 41 проект стал обладателем грантовой поддержки в размерах 100 и 200 тысяч рублей). Всего на грантовый конкурс форума «УТРО» было подано 377 заявок, эксперты одобрили 214 из них.

- Нашему участнику не удалось выиграть грант, но полученные на форуме знания, безусловно, пригодятся нам при реализации собственных проектов, направленных на развитие социальной активности молодых жителей Озерского городского округа, - отметил важность участия озерчан в мероприятии федерального уровня Илья Назаров, начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа.

«УТРО» стало прекрасной школой для развития профессиональных компетенций не только Натальи Лаврентьевой. На форуме в первую смену, с 20 по 25 июня, присутствовали и другие озерчане: прошла обучение в рамках образовательных программ студентка Эльвира Мамедова, Никита Наумков был признан одним из самых лучших волонтеров.

Подробнее о форуме «УТРО» - на сайте http://форумутро.рф

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/32787/