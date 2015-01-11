О программе благоустройства в 2018 году. Памятка для подготовки документов

В апреле этого года жители некоторых домов провели большую работу и таки попали в программу благоустройства 2017 года. Администрация, конечно, все затянула, но работы будут выполнены в этом году. Вот они, эти счастливчики:

1. Озерск, бульвар Гайдара, д. № 26 (оборудование парковочных мест) - 1 295 329 руб.

2. Озерск, ул. Иртяшская, д. № 7 (установка скамеек, урн; оборудование детской площадки; оборудование парковочных мест) - 1 104 393 руб.

3. Озерск, ул. Матросова, д. № 26 (установка скамеек, урн; устройство детской площадки; ремонт дворового проезда; ремонт пешеходной дорожки; озеленение) - 1 021 300 руб.

4. Озерск, пр. Ленина, д. № 84 (установка скамеек, урн) - 67 780 руб.

5. Озерск, пр. Ленина, д. № 26 (обеспечение освещения дворовой территории) - 26 444 руб.

6. Озерск, пр. Победы, д. № 40 (оборудование детской площадки) - 161 125 руб.

7. Озерск, ул. Свердлова, д. №№ 3, 5 (обеспечение освещения дворовой территории; оборудование детской и спортивной площадок; установка скамеек) - 1 424 587 руб.

8. Озерск, ул. Свердлова, д. № 37 (ремонт дворового проезда) - 22 040 руб.

9. Озерск, ул. Свердлова, д. № 31 (ремонт дворового проезда) - 44 100 руб.

10. Озерск, ул. Матросова, д.№ 43а (ремонт тротуара; озеленение; ремонт дворового проезда) - 365 714 руб.

11. Озерск, ул. Семенова, д. № 3 (установка скамеек, урн; оборудование детской площадки) - 371 317 руб.

12. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 1 (ремонт тротуара, устройство парковочных мест, озеленение) - 751 778 руб.

13. Озерск, ул. Строительная, д. № 51 (оборудование детской площадки) - 88 500 руб.

14. Озерск, ул. Набережная, д. № 11 (ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки) - 319 750 руб.

15. Озерск, ул. Советская, д. № 31, ул. Уральская, д. №№ 11, 13 (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории; установка скамеек, урн; оборудование детской и спортивной площадок; озеленение; оборудование парковочных мест) – всего 1 528 362 руб.

16. Озерск, ул. Пушкина, д. № 10 (ремонт дворового проезда) - 139 840 руб.

17. Озерск, пр. Ленина, д. № 45 (установка скамейки, оборудование детской площадки) - 511 740 руб.

КАК ВИДИТЕ, ЭТО РЕАЛЬНО, хотя и непросто.

Для тех, кто так же хотел бы попробовать свои силы во вхождении в программу благоустройства в 2018 году, мы приготовили небольшую памятку. Пользуйтесь на здоровье!

Памятка для подготовки документов для включения вашего двора в муниципальную программу благоустройства

До 31 октября 2017 года формируется вторая очередь дворов, которые будут претендовать попасть в федеральную программу по благоустройству дворов на 2018-2022 годы. Кому интересно попасть в программу благоустройства дворов на 2018 год в Озерске, пишите Евгению Шитикову, который поможет инициативным жителям правильно составить заявку.

Для того, чтобы соизмерить свои силы и понять, как успеть за 2 месяца подготовить все документы, мы подготовили рекомендации для жителей Озерска, основанные на успешном опыте инициативной группы 2017 года – подробнее об этом здесь.

Блок №1- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

1. Детально изучить постановление по программе благоустройства пока на 2017г, так как основные мысли из этого постановления я думаю сохранятся на 2018г. Все материалы можно посмотреть вот здесь.

2. Обратиться в свою УК с известием о том что вы хотите участвовать и вам нужна помощь в оформлении документов. Обменяться контактными телефонами. И вести подготовку пакета документов и проекта с их помощью. Пусть их представитель будет на ваших собраниях.

3. Обратиться к своему депутату и известить его о ваших намерениях и попросить оказать помощь в подготовке проекта и проведении собраний и дальнейшей поддержке и помощи. (п.7 может помочь депутат). Узнать, кто ваш депутат, можно здесь.

4. Обратиться в УКСИБ за разъяснением пунктов постановления по программе благоустройства. 73210 – зам.начальника Управления Чарикова Людмила Сергеевна.

5. Взять реестр собственников жилых помещений в УК или в Росреестре, чтобы вы понимали, пришел к вам на собраниесобственник квартиры или просто дядя с улицы. Помимо этого вы узнаете площади квартир, долю собственников и пр. В дальнейшем вам этот реестр понадобится для сдачи пакета документов. Эта услуга платная, так как требует дополнительной работы специалиста. Если вы хотите сами разработать реестр собственников – подробная инструкция здесь. Если вам неудобно заниматься этой работой, вы можете обратиться за помощью к Шитикову Евгению https://vk.com/shitikov1, +7 908 57 22 593.

6. Разместить на информационных досках объявления о возможности участия в программе благоустройства на 2018г. Сделать акцент в объявлении на том что изменения во дворе возможны только ПО РЕШЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ и ПО ЗАЯВКЕ на участие в программе, поэтому вам пора объединяться и готовить пакет документов.

7. К собранию у вас должен быть план межевания дворовой территории, чтобы вы могли на собрании всем показать что территория принадлежащая дому вот такая, не больше и не меньше и вы должны действовать в рамках этой территории. Можно взять на сайте Росреестра в разделе.

8. Вместе с объявлением из п.4 или позже (отдельным) объявлением оповестить жителей о внеочередном собрании собственников жилья с повесткой дня: о желании вступить в программу благоустройства дворовых территорий. избрать инициативную группу, которая учтет мнение всех жильцов дома и на основании большинства пожеланий начнет составлять план благоустройство двора, обсчитывать стоимость, готовить проектную документацию и пр. Избрать в каждом подъезде – главного и активного, чтобы в последствии не один человек бегал по всему дому, а вы помогали друг другу.

На собрании можно:

- раздать опросные листы каждой квартире и пусть напишут или поставят +/- напротив тех пунктов, которые они считают нужным реализовать в своем дворе (опросник должен состоять из минимального перечня и дополнительного). Например:

Минимальный перечень Да / нет штуки

Подать заявку на участие по минимальному перечню

Установка скамеек

Установка урн

Ремонт дворовых проездов

Освещение (какое)

Дополнительный перечень (софинансируется собственниками жилья)

Подать заявку на участие по дополнит перечню

Обеспечить финансовое участие в размере 3% от сметы по дополнит перечню

Внести в общедомовую собственность оборудование установленное по программе благоустройства

Снос сараек

Спил и /или выкарчевывание пней

Выравнивание площадки и засыпка мелким щебнем (подготовка покрытия под дет/спорт площадку)

Снос старой дет/спорт площадки

Реконструкция сараек и/или дет/спорт пл

Установка элементов детской площадки (качели, карусели, лазалки и пр)

Установка элементов спортивной площадки

Расширение автопарковки на столько то машин в таком то месте

Озеленение территории (схематично или перечень что хотите посадить и где)

Ваши пожелания

Чем больше у вас будет собрано опросных листов, тем яснее вы будете понимать, за что люди будут готовы подписаться, когда придет время проводить внеочередное собрание жильцов по подаче заявки в программу благоустройства и подписывать решения собственников по ней.

- проведя анализ опросных листов, вы сможете начать составлять проект вашего двора. Пока достаточно просто на листке бумаги схематично карандашом,

- по возможности на собрании надо собрать все контактные телефоны собственников жилья (телефон домашний и сотовый и электронную почту) – это облегчит вам поиск друг друга в дальнейшем,

- по возможности создать в социальной сети ВКонтакте группу активистов вашего дома (инициативную группу) или создать беседу в Вотсапе или Вибер – так вы сможете оперативно общаться друг с другом и обмениваться информацией. Можно группу всего дома.

- распределить обязанности кто из инициативной группы ищет поставщика оборудования, кто подрядчика по выполнению работ, кто делает сметы, кто делает дизайн-проект и т.д.

- готовите бумаги к следующему собранию (дизайн проект, смета, схема размещения элементов, список подготовительных работ)

Некоторые замечания и подсказки:

• когда вы планируете какое-то благоустройство, то вы должны запланировать и подготовку площадки под это, соответствующие работы и их стоимость (выравнивание поверхности, выкорчевка пней и потом в эти образовавшиеся ямы надо что-то насыпать, спил деревьев, снос старого оборудования и выкорчевка после него бетонных оснований и заполнение ям после них, вывоз этих корней, старого оборудования и пр., учесть будет ли засыпка отсевом или еще чем то)

• если ремонт проезда, то он скорее всего должен включать в себя и бордюрный камень и подъем колодцев и прочее (значит в стоимости должны быть заложены соответствующие материалы, а не только асфальт столько то кубов)

• если светильники на фасад дома, то весь сопутствующий материал для их установки и стоимость работ

• каждый дом действует в зоне своей дворовой территории и если хоккейная коробка принадлежит полностью дому №1, то дом №2 не может участвовать в ее ремонте и содержании, дом №2 может рядом с коробкой поставить другие элементы благоустройства и содержать их. Но пользоваться будут все дома тем, что у них у всех во дворе стоит. Так же при размещении элементов благоустройства в проекте нельзя размещать свой элемент на границе территории или за ее пределами, даже если дом №2 согласен на словах. У них свой проект и своя территория, пусть тогда делают свой проект именно на этот элемент.

Координатор движения «Зеленый Озерск»,

Эксперт Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ

Евгений Шитиков

Сот. +7 908 57 22 593

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