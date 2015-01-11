Озерчанин «кинул» дальневосточных партнёров на 600 тысяч

Арбитражным судом Хабаровского края установлен факт недобросовестного отношения к исполнению договорных обязательств со стороны жителя Озёрска. В ходе судебного заседания выяснилось следующее.

20 апреля 2017 года между обществом с ограниченной ответственностью «Аксис» (г. Хабаровск) и производственной компанией «Фасад» был заключён договор поставки материалов. ООО «ПК «Фасад» является 100%-ной собственностью жителя Озёрска Максима Зайцева и зарегистрировано по месту его жительства. Так же, как и другой его компании «Озёрский завод фасадных материалов», в сферу деятельности ООО «Фасад» входит производство изделий из асбесто- и волокнистого цемента. Этими изделиями и заинтересовались дальневосточные перекупщики.

Между «Аксисом» и «Фасадом» было достигнуто соглашение об оплате грядущих поставок несколькими частями на общую сумму 537 325 рублей. Кроме того, Зайцевым был выставлен счёта на дополнительную оплату товара почти на 45 тысяч рублей, а также счет за транспортные услуг на сумму 133 000 рублей, который «Аксис» оплатил частично в сумме 70 000 рублей. Однако ни в день окончания поставки, 18 мая, ни в дальнейшем дальневосточные коммерсанты обещанного так и не увидели.

ООО «Аксис» пыталось если не получить товар, то хотя бы вернуть перечисленные деньги. Озерчанин не отрицал своего долга и даже подписал акт сверки на всю полученную сумму, однако никаких действий по исполнению своих обязательств так и не выполнил. «Аксис» был вынужден обратиться в Арбитражный суд, который полностью поддержал его требования в отношении озёрского предпринимателя. Общая сумма, назначенная к уплате ООО «Фасад», включая проценты и госпошлину, составляет 672 028 рублей.

У южноуральского бизнесмена есть шанс оспорить решение дальневосточного суда, однако, по закону, сделать это он сможет только через апелляционную инстанцию Хабаровска.

Озёрск.ру