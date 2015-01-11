Жителям Кыштыма и гостям города предлагают пройтись по улице Базарной

Именно так раньше называлась улица Советская, берущая своё начало от администрации Кыштымского городского округа. В предстоящее воскресенье, 24 сентября, Центр развития туризма приглашает всех желающих на очередную экскурсию. Она пройдёт в рамках проекта «Встречи в городе. Кыштым. История места».

Эта улица уникальна тем, что на ней сохранилось немало старинной застройки. О них расскажут краевед Галина Кожевникова и директор Центра развития туризма Алина Шмарина.

Экскурсоводы будут ждать кыштымцев и гостей города у бюста Карла Маркса в 13:00. Прогулка по Базарной – бесплатная. Справки по телефону 8-951-794-41-86.

http://www.kr74.ru