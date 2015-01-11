За квадратными метрами — детские судьбы

Администрация Озерского городского округа обращается к собственникам жилья и предпринимателям, вовлеченным в оборот жилых помещений, с просьбой поучаствовать в приобретении квартир для детей-сирот.

Дети, лишившиеся родительской опеки, могут рассчитывать на ряд льгот от государства. Одна из таковых касается выделения бесплатного жилья. Эта мера социальной поддержки финансово обеспечивается из областного бюджета, органы местного самоуправления занимаются освоением выделенных средств: учитывают заявки и проводят аукционы по покупке квартир.

- В Озерском городском округе ситуация с жильем для детей-сирот многие годы складывалась непросто, - комментирует положение дел начальник Управления социальной защиты населения администрации ОГО Лилия Солодовникова. – С учетом поступавших из регионального бюджета средств муниципалитет приобрел и предоставил: в 2015 году – 0 квартир, в 2016 году – 4 квартиры, в план 2017 года были первоначально включены 2 квартиры, но после обращения администрации Озерского городского округа в областное Министерство социальных отношений нашей территории было выделено дополнительное финансирование на покупку 12 квартир – сумма порядка 11 млн. рублей. Таких денег на жилье для детей-сирот Озерский городской округ не получал ни разу. Сейчас главная задача – освоить средства в полном объеме.

По данным специалистов, на начало 2017 года в Озерском городском округе насчитывалось 16 детей-сирот, у которых наступило право на получение бесплатного жилья – именно их жилищный вопрос на данный момент старается решить управление имущественных отношений администрации ОГО под руководством Надежды Братцевой:

- Лимиты были доведены до нас 19 сентября, в начале октября мы объявим аукционы, которые должны состоятся в середине следующего месяца. При подготовке к ним сотрудники нашего подразделения проработали возможные варианты с рядом риелторов, которые уже предложили нам шесть квартир. Но этого мало, поэтому мы обращаемся к жителям Озерского городского округа с просьбой: если у вас есть возможность помочь детям-сиротам, приходите в управление имущественных отношений, где вам окажут всю методическую помощь по подготовке документов к конкурсным процедурам, и звоните по телефонам: 2-58-02, 2-67-80.

Всем, кто решится и выйдет со своим предложением на торги, следует знать, что регион установил фиксированную цену – 29 929 рублей за 1 кв. метр, и определенные ограничения по жилой площади для детей-сирот: она должна быть не менее 17 кв. метров и не более 42,5 кв. метров. При этом к квартире предъявляются требования в части благоустройства: ее состояние будет оценивать специальная комиссия, которая проверит наличие приборов учета, исправные внутренние коммуникации и оконно-дверные проемы.

Как показывает практика, даже в самых жестких условиях рынка недвижимости приобрести квартиру или дом для ребенка-сироты вполне реально.

Надежда Братцева:

- Ранее нам удавалось находить предложения, правда, в поселке Новогорном, и квартиры обходились от 600 до 800 тыс. рублей за каждую. Удаленность от города не являлось препятствием для совершения сделки по закону, так как данный населенный пункт находится в пределах Озерского городского округа.

В этот раз начальная цена муниципального контракта, которая будет заявлена на аукционе, составит 987 657 рублей, если квартира представляет собой помещение площадью от 33 до 42,5 кв. метров. В случае, если квартира менее 33 кв. метров, то ее стоимость будет рассчитываться по норме: 29 929 рублей за один кв. метр.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в аукционах.

http://www.ozerskadm.ru