Городской диалог неизбежен

Во второй половине сентября для озерского некоммерческого сектора произошло 2 значимых события: приезд в Озерск тренера Школы управления Сколково Татьяны Сероус и Гражданский форум, прошедший в Челябинске. Оба эти события проходили при активном участии представителей администрации города и депутатов, что позволяет говорить о серьезном внимании властей к развитию диалога с гражданским сектором.

Красной нитью этих встреч проходило «послание» городскому сообществу о том, что если мы хотим развития Озерска, необходимо объединяться для решения этой непростой задачи, оставить разногласия и обиды и осознать, что мы плывем в одной лодке (имея в виду Озерск). Мысль в общем-то очевидная, но не очень понятно, как конкретно будет строиться такой диалог и взаимодействие. И тут я решил обратиться к опыту других территорий, где такой формат сотрудничества городских сообществ, активистов, бизнеса и местной власти уже есть – речь пойдет о Фондах местных сообществ (ФМС). Так как они не очень известны в наших палестинах, позвольте подробнее рассказать о них.

Развитие местного самоуправления

ФМС частично реализуют функцию местного самоуправления и работают в тесной взаимосвязи с местными властями. Появление фондов часто инициировано сотрудниками местной администрации. Муниципальные власти, в том числе, занимаются и реализацией программ по поддержке НКО, и ищут партнеров в своих территориях. При этом у сотрудников муниципалитетов зачастую не хватает знаний и опыта по работе с социальными проектами, некоммерческими организациями и инициативными группами.

Преимущество модели ФМС в отличие от НКО состоит в воздействии на широкий круг вопросов развития сообщества, на развитие территории в целом. Как правило, руководители фондов – это хорошо известные люди в своих сообществах, обладающие авторитетом, что вызывает большее доверие к деятельности фонда. А включенность жителей в проекты фонда приводит к пониманию подобной деятельности.

Кроме того, ФМС привлекают дополнительные средства для решения социальных проблем, развивая местную филантропию и привлекая ресурсы из местных источников, а также активно участвуя в различных региональных и федеральных грантовых программах. Фонды входят в различные региональные и федеральные сети, что обеспечивает хороший уровень обмена информацией и технологиями. А это новые ресурсы для территорий, особенно в условиях кризиса.

Многообразие форм деятельности ФМС, знание технологий фандрайзинга, умение актуализировать невостребованный потенциал самих жителей, возможность привлечения дополнительных внешних финансовых ресурсов – все это делает сотрудничество ФМС и местной администрации взаимовыгодным.

Развитие общественных пространств и центров взаимодействия жителей

Благоустройство территорий является приоритетным направлением деятельности малых ФМС (приоритет для более 80% из них). Фонды инициируют и привлекают ресурсы для многочисленных мероприятий по восстановлению и ремонту муниципальных учреждений (библиотек, музеев, домов культуры, спортивных объектов), очищают парки и приводят в порядок скверы и другие общественные пространства.

При этом роль ФМС гораздо более значима, чем физическое восстановление инфраструктуры и благоустройство территорий. ФМС реализуют социальные проекты, дающие толчок к дальнейшему развитию общественных мест, организуют значимые для сообщества мероприятия. Роль ФМС состоит в стимулировании общественной жизни, активности и творчества жителей, создания атмосферы для развития новых идей и инициатив.

Реализация проектов по благоустройству требует вовлечения основных заинтересованных сторон — администрации, представителей бизнеса. Поэтому ФМС приходится брать на себя функцию координатора, инициатора, оператора процесса.

Часто до появления ФМС в сообществах не было организации, вызывающей доверие и способной взять на себя ответственность за работы по восстановлению и благоустройству территории, поэтому преобразования не происходили.

Например, в поселке Пластун (Приморье) значимый проект по восстановлению спортивного комплекса и дома культуры был реализован под лозунгом «Спорткомплексу – нашу поддержку». Здание спортивно-культурного комплекса является архитектурной доминантой поселка, при этом завершения строительства ждало не одно поколение жителей. Фонду удалось заручиться доверием крупного партнера ОАО «Тернейлес» и получить часть финансирования, также самостоятельно собрать недостающую сумму и реализовать мечту жителей поселка.

В поселке Пряжа (Республика Карелия) было создано открытое пространство для местных жителей – летний сад Kezaine Sadu. Это первое место в Пряже, которое создавалось самими жителями – кто-то посадил цветы, саженцы, кто-то принес книги, игрушки для детей. Теперь эта площадка используется для проведения мероприятий, для отдыха и общения жителей. Реализация проекта позволила развивать важнейшие для сообщества механизмы консолидации, сопричастности к созданию общих ценностей жителей, это акт самоуправления в малом сообществе.

В том же поселке Пряжа фондом был реализован масштабный проект по созданию Ледового катка. Для реализации проекта были привлечены ресурсы Республиканского бюджета в рамках конкурса субсидий, бюджета Пряжинского поселения, часть суммы была собрана населением и малыми предпринимателями поселка. Теперь каток стал центром общественной жизни, там проводятся спортивные мероприятия, соревнования и т. п.

Развитие гражданской активности и ответственности

Фонды оказывают значительное влияние на развитие волонтерского движения в своих территориях, а волонтеры являются основным человеческим ресурсом для реализации программ фондов. Волонтерские акции и общественные мероприятия являются наиболее распространенными формами работы, их используют до 80% ФМС в малых территориях.

Например, Фонд города Чайковский Пермского края реализовал программу по возрождению волонтерского движения, вовлечению молодежи. Город отличает достаточно развитая спортивная инфраструктура, и спортивные мероприятия являются частью городской среды и культуры. Теперь благодаря фонду в городе работают молодежные волонтерские группы, участвующие в организации спортивных событий. Молодые волонтеры из Чайковского принимали участие в обслуживании Олимпийских игр в Сочи и других международных соревнований.

Креативные технологии работы с сообществом

В связи с ограниченностью финансовых и других ресурсов в малых сообществах фонды используют креативные подходы для изменения качества жизни в своих сообществах, создают новые традиции и события, организуют общественные мероприятия и используют праздники как фандрайзинговые мероприятия.

Одной из интересных творческих технологий является арт-фандрайзинг – организация благотворительных спектаклей и концертов, создание «событий» или восстановление утерянных традиций. С помощью таких мероприятий зарождаются новые традиции, повышается туристическая привлекательность территории, создается благоприятная атмосфера для жителей, которые начинают ощущать гордость и интерес к своей малой родине. Создание новых традиций является важным элементом развития культуры в сообществе, оказывает долгосрочный эффект на развитие территории, формирует ее образ и бренд во внешней среде, привлекает внимание.

Технология арт-фандрайзинга родилась в Рубцовске Алтайского края и получила сейчас широкое распространение в других фондах. В рамках программы «Рубцовск – город творчества» ГБФ «Развитие» ежегодно ставит благотворительные спектакли с участием известных и авторитетных в местном сообществе людей – руководителей организаций и учреждений, представителей бизнеса, власти, СМИ. Граждане города становятся благотворителями программы «Рубцовск – город творчества», приобретая благотворительные билеты на показы спектаклей.

ВЫВОДЫ:

Развитие ФМС в малых городах во многом связано с поиском эффективных технологий социальных перемен и привлечения ресурсов. Наличие ФМС отвечает этим ожиданиям, так как это институционально развитая организация, объединяющая интересы и разные группы жителей, способствующая активизации и мобилизации, прежде всего, внутренних ресурсов.

Особенность ФМС в таких территориях заключается в том, что они реально становятся одним из элементов местного самоуправления. Участие представителей власти и жителей в совместном обсуждении актуальных проблем на общей переговорной площадке, которой фактически являются ФМС, способствует лучшему взаимодействию и сотрудничеству. ФМС становятся дополнительным ресурсом для развития территории, поскольку способствуют привлечению новых знаний и технологий в решении социальных вопросов.

Фонды, участвуя в различных грантовых программах, не только привлекают внешние дополнительные ресурсы, но и способствуют мотивации, включенности и участию удаленных территорий в новых, интересных и масштабных проектах. Проекты фондов, поддерживающие инициативы граждан, актуализируют недоучтенные и неиспользованные ресурсы сообщества, что особенно актуально в удаленных от центра территориях. Их особое внимание сосредоточено на развитии волонтерства в самых разных социальных группах. Фонды формируют новый тип ответственного отношения к развитию территории и сообщества, эффективному использованию имеющихся ресурсов.

На мой взгляд, было бы целесообразно задуматься от создании такого Фонда в Озерске. Но для этого необходим конструктивный диалог всех сторон и желание улучшений в городе, даже путем компромисса с оппонентами и самоограничения своих политических амбиций.

Для публикации использованы материалы исследования «Когда размер имеет значение. Феномен фондов местных сообществ в малых городах и сельских территориях России», которое проводилось фондом CAF в 2017 году. Полный отчет об исследовании можно найти по ссылке http://www.cafrussia.ru/page/kogda_razmer_imeet_znachenie

Евгений Шитиков

координатор движения "Зеленый Озерск"