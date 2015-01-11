Городской диалог неизбежен

Реклама на сайте|Обратная связь Понедельник, 2 октября, 22:24
Регистрация на сайте
Авторизация

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Октябрь 2017 (27)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Общественная жизнь

Городской диалог неизбежен

Во второй половине сентября для озерского некоммерческого сектора произошло 2 значимых события: приезд в Озерск тренера Школы управления Сколково Татьяны Сероус и Гражданский форум, прошедший в Челябинске. Оба эти события проходили при активном участии представителей администрации города и депутатов, что позволяет говорить о серьезном внимании властей к развитию диалога с гражданским сектором.

Красной нитью этих встреч проходило «послание» городскому сообществу о том, что если мы хотим развития Озерска, необходимо объединяться для решения этой непростой задачи, оставить разногласия и обиды и осознать, что мы плывем в одной лодке (имея в виду Озерск). Мысль в общем-то очевидная, но не очень понятно, как конкретно будет строиться такой диалог и взаимодействие. И тут я решил обратиться к опыту других территорий, где такой формат сотрудничества городских сообществ, активистов, бизнеса и местной власти уже есть – речь пойдет о Фондах местных сообществ (ФМС). Так как они не очень известны в наших палестинах, позвольте подробнее рассказать о них.

Развитие местного самоуправления

ФМС частично реализуют функцию местного самоуправления и работают в тесной взаимосвязи с местными властями. Появление фондов часто инициировано сотрудниками местной администрации. Муниципальные власти, в том числе, занимаются и реализацией программ по поддержке НКО, и ищут партнеров в своих территориях. При этом у сотрудников муниципалитетов зачастую не хватает знаний и опыта по работе с социальными проектами, некоммерческими организациями и инициативными группами.

Преимущество модели ФМС в отличие от НКО состоит в воздействии на широкий круг вопросов развития сообщества, на развитие территории в целом. Как правило, руководители фондов – это хорошо известные люди в своих сообществах, обладающие авторитетом, что вызывает большее доверие к деятельности фонда. А включенность жителей в проекты фонда приводит к пониманию подобной деятельности.

Кроме того, ФМС привлекают дополнительные средства для решения социальных проблем, развивая местную филантропию и привлекая ресурсы из местных источников, а также активно участвуя в различных региональных и федеральных грантовых программах. Фонды входят в различные региональные и федеральные сети, что обеспечивает хороший уровень обмена информацией и технологиями. А это новые ресурсы для территорий, особенно в условиях кризиса.

Многообразие форм деятельности ФМС, знание технологий фандрайзинга, умение актуализировать невостребованный потенциал самих жителей, возможность привлечения дополнительных внешних финансовых ресурсов – все это делает сотрудничество ФМС и местной администрации взаимовыгодным.

Городской диалог неизбежен

Городской диалог неизбежен

Городской диалог неизбежен

Городской диалог неизбежен

Городской диалог неизбежен

Городской диалог неизбежен

Развитие общественных пространств и центров взаимодействия жителей

Благоустройство территорий является приоритетным направлением деятельности малых ФМС (приоритет для более 80% из них). Фонды инициируют и привлекают ресурсы для многочисленных мероприятий по восстановлению и ремонту муниципальных учреждений (библиотек, музеев, домов культуры, спортивных объектов), очищают парки и приводят в порядок скверы и другие общественные пространства.

При этом роль ФМС гораздо более значима, чем физическое восстановление инфраструктуры и благоустройство территорий. ФМС реализуют социальные проекты, дающие толчок к дальнейшему развитию общественных мест, организуют значимые для сообщества мероприятия. Роль ФМС состоит в стимулировании общественной жизни, активности и творчества жителей, создания атмосферы для развития новых идей и инициатив.

Реализация проектов по благоустройству требует вовлечения основных заинтересованных сторон — администрации, представителей бизнеса. Поэтому ФМС приходится брать на себя функцию координатора, инициатора, оператора процесса.

Часто до появления ФМС в сообществах не было организации, вызывающей доверие и способной взять на себя ответственность за работы по восстановлению и благоустройству территории, поэтому преобразования не происходили.

Например, в поселке Пластун (Приморье) значимый проект по восстановлению спортивного комплекса и дома культуры был реализован под лозунгом «Спорткомплексу – нашу поддержку». Здание спортивно-культурного комплекса является архитектурной доминантой поселка, при этом завершения строительства ждало не одно поколение жителей. Фонду удалось заручиться доверием крупного партнера ОАО «Тернейлес» и получить часть финансирования, также самостоятельно собрать недостающую сумму и реализовать мечту жителей поселка.

В поселке Пряжа (Республика Карелия) было создано открытое пространство для местных жителей – летний сад Kezaine Sadu. Это первое место в Пряже, которое создавалось самими жителями – кто-то посадил цветы, саженцы, кто-то принес книги, игрушки для детей. Теперь эта площадка используется для проведения мероприятий, для отдыха и общения жителей. Реализация проекта позволила развивать важнейшие для сообщества механизмы консолидации, сопричастности к созданию общих ценностей жителей, это акт самоуправления в малом сообществе.

В том же поселке Пряжа фондом был реализован масштабный проект по созданию Ледового катка. Для реализации проекта были привлечены ресурсы Республиканского бюджета в рамках конкурса субсидий, бюджета Пряжинского поселения, часть суммы была собрана населением и малыми предпринимателями поселка. Теперь каток стал центром общественной жизни, там проводятся спортивные мероприятия, соревнования и т. п.

Городской диалог неизбежен

Городской диалог неизбежен

Развитие гражданской активности и ответственности

Фонды оказывают значительное влияние на развитие волонтерского движения в своих территориях, а волонтеры являются основным человеческим ресурсом для реализации программ фондов. Волонтерские акции и общественные мероприятия являются наиболее распространенными формами работы, их используют до 80% ФМС в малых территориях.

Например, Фонд города Чайковский Пермского края реализовал программу по возрождению волонтерского движения, вовлечению молодежи. Город отличает достаточно развитая спортивная инфраструктура, и спортивные мероприятия являются частью городской среды и культуры. Теперь благодаря фонду в городе работают молодежные волонтерские группы, участвующие в организации спортивных событий. Молодые волонтеры из Чайковского принимали участие в обслуживании Олимпийских игр в Сочи и других международных соревнований.

Городской диалог неизбежен

Креативные технологии работы с сообществом

В связи с ограниченностью финансовых и других ресурсов в малых сообществах фонды используют креативные подходы для изменения качества жизни в своих сообществах, создают новые традиции и события, организуют общественные мероприятия и используют праздники как фандрайзинговые мероприятия.

Одной из интересных творческих технологий является арт-фандрайзинг – организация благотворительных спектаклей и концертов, создание «событий» или восстановление утерянных традиций. С помощью таких мероприятий зарождаются новые традиции, повышается туристическая привлекательность территории, создается благоприятная атмосфера для жителей, которые начинают ощущать гордость и интерес к своей малой родине. Создание новых традиций является важным элементом развития культуры в сообществе, оказывает долгосрочный эффект на развитие территории, формирует ее образ и бренд во внешней среде, привлекает внимание.

Технология арт-фандрайзинга родилась в Рубцовске Алтайского края и получила сейчас широкое распространение в других фондах. В рамках программы «Рубцовск – город творчества» ГБФ «Развитие» ежегодно ставит благотворительные спектакли с участием известных и авторитетных в местном сообществе людей – руководителей организаций и учреждений, представителей бизнеса, власти, СМИ. Граждане города становятся благотворителями программы «Рубцовск – город творчества», приобретая благотворительные билеты на показы спектаклей.

Городской диалог неизбежен

Городской диалог неизбежен

ВЫВОДЫ:

Развитие ФМС в малых городах во многом связано с поиском эффективных технологий социальных перемен и привлечения ресурсов. Наличие ФМС отвечает этим ожиданиям, так как это институционально развитая организация, объединяющая интересы и разные группы жителей, способствующая активизации и мобилизации, прежде всего, внутренних ресурсов.

Особенность ФМС в таких территориях заключается в том, что они реально становятся одним из элементов местного самоуправления. Участие представителей власти и жителей в совместном обсуждении актуальных проблем на общей переговорной площадке, которой фактически являются ФМС, способствует лучшему взаимодействию и сотрудничеству. ФМС становятся дополнительным ресурсом для развития территории, поскольку способствуют привлечению новых знаний и технологий в решении социальных вопросов.

Фонды, участвуя в различных грантовых программах, не только привлекают внешние дополнительные ресурсы, но и способствуют мотивации, включенности и участию удаленных территорий в новых, интересных и масштабных проектах. Проекты фондов, поддерживающие инициативы граждан, актуализируют недоучтенные и неиспользованные ресурсы сообщества, что особенно актуально в удаленных от центра территориях. Их особое внимание сосредоточено на развитии волонтерства в самых разных социальных группах. Фонды формируют новый тип ответственного отношения к развитию территории и сообщества, эффективному использованию имеющихся ресурсов.

На мой взгляд, было бы целесообразно задуматься от создании такого Фонда в Озерске. Но для этого необходим конструктивный диалог всех сторон и желание улучшений в городе, даже путем компромисса с оппонентами и самоограничения своих политических амбиций.

Для публикации использованы материалы исследования «Когда размер имеет значение. Феномен фондов местных сообществ в малых городах и сельских территориях России», которое проводилось фондом CAF в 2017 году. Полный отчет об исследовании можно найти по ссылке http://www.cafrussia.ru/page/kogda_razmer_imeet_znachenie

Евгений Шитиков

координатор движения "Зеленый Озерск"

Ключевые теги: гражданский диалог.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Озерчанину отказано в присвоении прежнего госномера
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» Анна Крившина: «Хочу завоевать золото в Токио»
» По жалобе жильцов «гагаринского» дома проводится прокурорская проверка
» «Озёрское коммунальное хозяйство» продолжает битву за сотни миллионов
» Озёрск. Осень 2017. Видео
» «Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству
Обсуждаемые новости
» Озерчанин «кинул» дальневосточных партнёров на 600 тысяч
» Директор УАТа вернул 20 миллионов в казну России
» Озёрск. Осень 2017. Видео
» За квадратными метрами — детские судьбы
» Материалы проверки коррекционной школы направлены в область
» Метром не мерить. Минстрой хочет считать объем строительства в квартирах
» Хамство на поле и вне его не помогло ФК «Южноуралец»

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги