Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

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Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

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Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

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Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

В конце минувшей рабочей недели Озерск с рабочим визитом посетил председатель Законодательного Собрания Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

В первую очередь Владимира Мякуш побывал на новой игровой площадке в Детском парке, установленной в рамках благотворительного проекта «Игра со смыслом» фонда Натальи Водяновой «Обнажённые сердца», на которой в настоящее время завершается благоустройство современного безопасного покрытия и ограждения. После посещения площадки в интервью областным средствам массовой информации Владимир Маякуш подчеркнул, что те средства, которые были выделены Озерскому городскому округу в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в 2017 году», были использованы продуманно, с чувством высокой ответственности:

Видно, что к обустройству площадки с душой отнеслись и руководители муниципального образования, и строители. В городе идёт работа по асфальтированию тротуаров и дорог, модернизации системы наружного освещения, Озерск преобразуется, становится красивее, чище, наряднее. Проект дал мощный импульс для проявления инициативы населения и активных действий руководства округа. В рамках программы поддержки театров малых городов два озерских театра также получили дополнительные средства на развитие, были проведены необходимые мероприятия, приобретено оборудование. Работа по благоустройству и развитию округа продолжается, я надеюсь, что в следующий раз, когда мы посетим Озерск, мы увидим новые преобразования. А это и есть главная задача проекта, чтобы жители Челябинской области, городов и районных центров почувствовали и увидели улучшение качества жизни.

Владимир Мякуш отметил, что это наиболее масштабная детская игровая площадка в Челябинской области, – прокомментировал итоги визита председателя Законодательного Собрания области глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. – Наш вариант обустройства площадки будут рекомендовать как один из возможных образцов для других городов области. Действительно, то покрытие, которое выполнено на данной площадке, уникально и по качеству, и по своему размеру. Как правило, в качестве основания для подобных игровых комплексов используется либо песок, либо щебёнка, которые не обеспечивают необходимый уровень безопасности и оставляют следы на одежде детей. Бетонное основание с резиновым покрытием будет комфортным и безопасным.

Кроме того, Евгений Щербаков подчеркнул, что будет проработан вопрос по освещению детской площадки, чтобы она выглядела достойно и современно.

Также в ходе визита Владимир Мякуш встретился с воспитателями и работниками учреждений дошкольного образования. Встреча прошла в депутатском центре местного отделения партии «Единая Россия». Лидер регионального отделения партии поздравил педагогов дошкольного образования с профессиональным праздником и вручил благодарности за высокий уровень профессионализма, добросовестное отношение к труду и преданность профессии, за личный вклад в воспитание подрастающего поколения Южного Урала.

Далее Владимир Мякуш принял участие в памятном мероприятии, посвященном 60-летию со дня радиационной аварии 1957 года. Со сцены дворца культуры «Маяк» он обратился к собравшимся в зале ликвидаторам аварии и ветеранам, от себя лично, от имени губернатора, депутатов Законодательного Собрания и всех жителей Челябинской области выразил слова благодарности и признательности за подвиг и самоотверженный труд:

Благодаря вашему мужеству и героизму Челябинская, Свердловская и Тюменская области сегодня благополучно живут и развиваются. Сколько бы ни прошло времени, память о вашем подвиге будет вечна. Последующие поколения, которые сегодня живут и будут жить на Южном Урале, в Российской Федерации знают и всегда будут помнить о том, что именно вы предотвратили такую тяжёлую техногенную катастрофу, которая могла бы нанести непоправимый вред Советскому государству. Спасибо вам, живите долго и счастливо на радость вашим родным и близким.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие градообразующего предприятия Владимир Мякуш вручил почетную грамоту Законодательного Собрания Челябинской области Василию Николаевичу Фролову, а также ряд благодарственных писем Законодательного Собрания Челябинской области за значительный вклад в ликвидацию радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской области.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков в своём приветственном слове заверил ветеранов в том, что сегодня ФГУП «ПО «Маяк» находится в надёжных руках, и те традиции, которые были заложены старшим поколением по ответственному отношению к обеспечению безопасности, охране здоровья и жизни работников градообразующего предприятия в настоящее время соблюдаются неукоснительно.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев обратился к собравшимся в зале с просьбой минутой молчания почтить память тех, кто принимал участие в ликвидации аварии 1957 года и отдал жизнь, выполняя свой служебный и воинский долг. Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» принял участие в торжественном награждении ведомственными наградами: памятными знаками «За ликвидацию радиационных аварий» и «Ветеран атомной энергетики и промышленности», вручил почётную грамоту за многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие атомной отрасли и отраслевого ветеранского движения госкорпорации «Росатом» Галине Ивановне Лобачёвой.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

Ключевые теги: председатель Законодательного Собрания Челябинской области.

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