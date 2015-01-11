Владимир Мякуш: «Средства на благоустройство были использованы продуманно и ответственно»

В конце минувшей рабочей недели Озерск с рабочим визитом посетил председатель Законодательного Собрания Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

В первую очередь Владимира Мякуш побывал на новой игровой площадке в Детском парке, установленной в рамках благотворительного проекта «Игра со смыслом» фонда Натальи Водяновой «Обнажённые сердца», на которой в настоящее время завершается благоустройство современного безопасного покрытия и ограждения. После посещения площадки в интервью областным средствам массовой информации Владимир Маякуш подчеркнул, что те средства, которые были выделены Озерскому городскому округу в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в 2017 году», были использованы продуманно, с чувством высокой ответственности:

– Видно, что к обустройству площадки с душой отнеслись и руководители муниципального образования, и строители. В городе идёт работа по асфальтированию тротуаров и дорог, модернизации системы наружного освещения, Озерск преобразуется, становится красивее, чище, наряднее. Проект дал мощный импульс для проявления инициативы населения и активных действий руководства округа. В рамках программы поддержки театров малых городов два озерских театра также получили дополнительные средства на развитие, были проведены необходимые мероприятия, приобретено оборудование. Работа по благоустройству и развитию округа продолжается, я надеюсь, что в следующий раз, когда мы посетим Озерск, мы увидим новые преобразования. А это и есть главная задача проекта, чтобы жители Челябинской области, городов и районных центров почувствовали и увидели улучшение качества жизни.

– Владимир Мякуш отметил, что это наиболее масштабная детская игровая площадка в Челябинской области, – прокомментировал итоги визита председателя Законодательного Собрания области глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. – Наш вариант обустройства площадки будут рекомендовать как один из возможных образцов для других городов области. Действительно, то покрытие, которое выполнено на данной площадке, уникально и по качеству, и по своему размеру. Как правило, в качестве основания для подобных игровых комплексов используется либо песок, либо щебёнка, которые не обеспечивают необходимый уровень безопасности и оставляют следы на одежде детей. Бетонное основание с резиновым покрытием будет комфортным и безопасным.

Кроме того, Евгений Щербаков подчеркнул, что будет проработан вопрос по освещению детской площадки, чтобы она выглядела достойно и современно.

Также в ходе визита Владимир Мякуш встретился с воспитателями и работниками учреждений дошкольного образования. Встреча прошла в депутатском центре местного отделения партии «Единая Россия». Лидер регионального отделения партии поздравил педагогов дошкольного образования с профессиональным праздником и вручил благодарности за высокий уровень профессионализма, добросовестное отношение к труду и преданность профессии, за личный вклад в воспитание подрастающего поколения Южного Урала.

Далее Владимир Мякуш принял участие в памятном мероприятии, посвященном 60-летию со дня радиационной аварии 1957 года. Со сцены дворца культуры «Маяк» он обратился к собравшимся в зале ликвидаторам аварии и ветеранам, от себя лично, от имени губернатора, депутатов Законодательного Собрания и всех жителей Челябинской области выразил слова благодарности и признательности за подвиг и самоотверженный труд:

– Благодаря вашему мужеству и героизму Челябинская, Свердловская и Тюменская области сегодня благополучно живут и развиваются. Сколько бы ни прошло времени, память о вашем подвиге будет вечна. Последующие поколения, которые сегодня живут и будут жить на Южном Урале, в Российской Федерации знают и всегда будут помнить о том, что именно вы предотвратили такую тяжёлую техногенную катастрофу, которая могла бы нанести непоправимый вред Советскому государству. Спасибо вам, живите долго и счастливо на радость вашим родным и близким.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие градообразующего предприятия Владимир Мякуш вручил почетную грамоту Законодательного Собрания Челябинской области Василию Николаевичу Фролову, а также ряд благодарственных писем Законодательного Собрания Челябинской области за значительный вклад в ликвидацию радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской области.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков в своём приветственном слове заверил ветеранов в том, что сегодня ФГУП «ПО «Маяк» находится в надёжных руках, и те традиции, которые были заложены старшим поколением по ответственному отношению к обеспечению безопасности, охране здоровья и жизни работников градообразующего предприятия в настоящее время соблюдаются неукоснительно.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев обратился к собравшимся в зале с просьбой минутой молчания почтить память тех, кто принимал участие в ликвидации аварии 1957 года и отдал жизнь, выполняя свой служебный и воинский долг. Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» принял участие в торжественном награждении ведомственными наградами: памятными знаками «За ликвидацию радиационных аварий» и «Ветеран атомной энергетики и промышленности», вручил почётную грамоту за многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие атомной отрасли и отраслевого ветеранского движения госкорпорации «Росатом» Галине Ивановне Лобачёвой.

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Фото Владимира Беляева