В Челябинске подвели итоги областного паратурнира по шашкам

В СДЮСШОР по шахматам и шашкам города Челябинска состоялся паратурнир по шашкам, посвященный памяти чемпиона России Александра Балдина, сообщает министерство социальных отношений.

«При поддержке губернатора Челябинской области адаптивный спорт развивается в регионе. Упорные тренировки и колоссальное желание южноуральцев с ограниченными возможностями жить активной жизнью раскрывают их безграничные возможности, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – На площадках центра «Импульс» также организованы тренировки и по другим видам спорта, среди таковых – настольный теннис, баскетбол на колясках, буквально год назад появилась секция по спортивному туризму и другие».

В областном паратурнире приняли участие 30 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения из Челябинска, Златоуста, Копейска и Южноуральска.

Спортивное состязание прошло в 7 туров. Участниками разыграли 4 комплекта наград. С полной таблицей победителей можно ознакомиться здесь.

Все победители и призеры в каждой категории спортсменов награждены медалями и грамотами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-podveli-itogi-oblastnogo-paraturnira-po-shashkam-41116