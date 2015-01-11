Телепередача «Уралым» отмечает один год в эфире

Торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине телепередачи, состоялось в кинотеатре имени Пушкина, где собрались друзья, коллеги, социальные партнеры программы и почетные гости, сообщает редакция программы «Уралым».

В этот день творческая команда принимала теплые поздравления и подарки от депутатов Государственной Думы РФ Андрея Барышева и Владимира Бурматова, муфтия Челябинской и Курганской областей Рината Раева, администрации Аргаяшского, Пластовского районов, Златоустовского и Верхнеуфалейского городских округов, представителей Башкирского Курултая города Магнитогорск, Трехгорного, Озерска, Кунашакского, Чебаркульского районов, ООО «Регион», Башкирского народного центра.

Региональный полпред Республики Башкортостан Амур Хабибуллин и председатель исполкома Башкирского Курултая области Морис Юсупов подарили редакции ноутбук. Председатель Башкирского Курултая Кунашакского района Хабрахман Мансуров сыграл на курае и вручил сотрудникам телепередачи органайзер из дерева, сделанный своими руками.

Особые поздравления и слова поддержки в адрес редакции прозвучали от генерального директора компании Башкирское спутниковое телевидение Рустама Зарафутдинова и представителей Областного телевидения.

Самый большой успех команды «Уралым» - это, безусловно, любовь телезрителей. Торжество посетили около 300 южноуральцев из разных уголков нашей области. Гостям было предложено национальные угощения. В фойе раздавали газеты и подарки. Со сцены выступили артисты народного ансамбля «Айгуль», национальной детской студии «Афарин» и продюсерского центра «Йондоз».

Во второй части праздника состоялся показ фильма «Бабич».

Среди значимых событий этого года стал конкурс для девушек с ограниченными возможностями «Рожденная побеждать!», в котором «Уралым» выступил одним из главных информационных партнеров. Еще одна победа творческой команды заключается в том, что «Уралым» получил эксклюзивное право для показа и изготовления нового клипа этно-шоу проект «Zainetdin».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/teleperedacha-uralym-otmechaet-odin-god-v-efire-41128