85 лет системе гражданской обороны России

Сегодня, 4 октября, свое 85-летие отмечает система, ставшая одним из гарантов безопасности государства – система гражданской обороны России.

На всех этапах развития гражданская оборона обеспечивала безопасность государства, повышала уровень защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

В историю гражданской обороны вписано немало героических страниц. Наиболее яркая из них – вклад в победу бойцов местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны. С годами система гражданской обороны крепла, доказывая свою значимость и состоятельность.

Сегодня гражданская оборона Российской Федерации - это мощная система, включающая огромный материальный, технический и человеческий потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан от опасностей, возникающих при военных конфликтах, и от угроз природного и техногенного характера.

В современных условиях гражданская оборона решает широкий спектр задач и играет исключительную роль в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, пожаров и техногенных катастроф, в повышении уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности.

Уважаемые коллеги! Пожарная охрана Озерска сердечно поздравляет с Днем гражданской обороны всех, кто внес вклад в дело совершенствования этой системы. Желаем крепкого уральского здоровья, новых свершений и семейного благополучия!