Цель – паника: 4 октября в Челябинске телефонной атаке подверглись 162 объекта

Телефонная атака в Челябинске в среду, 4 октября, стала одной из самых масштабных в России. По данным на 22:00 было зафиксировано 162 звонка на 162 объекта. Об этом Znak.com сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, который вместе с представителями других ведомств продолжает координировать действия оперативных служб.

«О завершении звонков говорить рано. Цель инициаторов телефонной атаки — паника, поэтому выбор объектов разнообразный. Однако совместными усилиями обстановка в городе остается рабочей, граждане относятся к происходящему с пониманием», — уточнил министр.

Напомним, в Челябинске 4 октября из-за звонков о минировании в течение дня были эвакуированы десятки тысяч взрослых и детей. Под «прицел» попали госучреждения, школы, вузы, вечером сообщения начали поступать в торговые комплексы и отели, а затем «заминировали» железнодорожный вокзал. Посетителей транспортного узла эвакуировали, но движение поездов не останавливали. Никаких подозрительных предметов в ходе обследования найдено не было.

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