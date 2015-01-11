ФСБ: Звонки о минировании совершали 4 россиянина из-за границы

Директор Федеральной службы безопасности генерал армии Александр Бортников заявил, что спецслужбе удалось установить, кто совершал в массовом порядке звонки о лжеминировании российских торговых центров, вокзалов, аэропортов и госорганов.

По его словам, под подозрением четверо граждан России, которые организовали эту атаку из-за границы. При этом пособники у них находятся в России. Об этом Бортников сказал журналистам в четверг после завершения совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Краснодаре.

"Установить их было непросто, поскольку они использовали IP-технологии, - сказал глава ФСБ России. - Могу однозначно сказать, что это российские граждане. Четыре человека, находящихся сейчас за границей".

Бортников уточнил, что работу по розыску организаторов и пособников серии ложных звонков о минировании оперативники ФСБ осуществляют при помощи зарубежных партнёров.

Директор ФСБ уточнил, что есть некоторые технические вещи, затрудняющие работу, тем более, что звонки шли с территории другого государства.

Также Александр Бортников рассказал об ущербе, нанесённом "телефонными террористами".

"С 9 сентября до недавнего времени был шквал ложных звонков, связанных с угрозами минирования - фактически, в 50 субъектах РФ. Огромное количество объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей", - напомнил глава ФСБ, добавив, что был нанесён существенный экономический и моральный ущерб.

"Мы посчитали, что только на первых днях те структуры, в отношении которых были ложные звонки, понесли ущерб на сумму более 300 млн рублей", - отметил он.

Бортников отметил, что в соответствии с действующими правилами проводилась эвакуация людей из тех объектов, в отношении которых поступали телефонные угрозы. "И полиция, и Росгвардия, и мы - все обязаны предпринимать меры, чтобы проверить информацию прежде, чем принять какое-то решение", - сказал глава ФСБ.

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Что грозит хулиганам за ложное сообщение о готовящихся взрыве,

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается:

· штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;

· либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов;

· либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,

· либо ограничением свободы на срок до трех лет;

· либо принудительными работами на срок до трех лет;

· либо арестом на срок от трех до шести месяцев;

· либо лишением свободы на срок до трех лет.

(Статья 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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