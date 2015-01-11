Объявлены победители конкурса «Южноуральская книга – 2017»

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

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Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

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OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

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Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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Объявлены победители конкурса «Южноуральская книга – 2017»

В Законодательном собрании Челябинской области наградили победителей IX издательского конкурса «Южноуральская книга – 2017», сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

Конкурс «Южноуральская книга» инициирован Челябинской областной универсальной научной библиотекой и проводится при поддержке министерства культуры Челябинской области с 2002 года.

В этом году издательский конкурс поддержали Законодательное собрание, общественная палата и министерство экологии Челябинской области.

«Конкурс «Южноуральская книга – 2017» показал, что у нас есть профессиональные авторы и издательские организации», – отметила заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В этом году «Южноуральская книга-2017» отмечает свое 15-летие. В конкурс включены новые номинации, расширилась география конкурса. Впервые к участию приглашены авторы, родившиеся или ранее проживавшие на территории Челябинской области. Так, участниками «Южноуральской книги» стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

«В первую очередь, наш конкурс – это праздник для читателей, – подчеркнула директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская. Они получат литературу, которую давно ждали: интересную, содержательную, краеведческую и научную».

Жюри были представлены 215 изданий от издательств, типографий и издающих организаций Челябинска и Челябинской области, издательских центров вузов, Челябинской областной писательской организации «Союз писателей России», объединенного государственного архива Челябинской области, Уральского творческого объединения «Талисман», Челябинскстата, вышедшие с 2015 по 2017 годы.

Критерии оценки конкурсных работ: оригинальность дизайнерского решения и соответствие содержанию, читательскому адресу и целевому назначению издания, высокий уровень полиграфического исполнения, применение современных издательских и полиграфических технологий.

Гран-при IX издательского конкурса «Южноуральская книга – 2017» в номинации «Лучшие издательские проекты» получило музыкальное издательство  «MPI», за подготовку уникального издания – «Чайковский П. И. Академическое полное собрание сочинений». Этот масштабный проект осуществляется издательством с 2014 года.

Гран-при в номинации «Лучшее научное издание» получила монография Владимира Рушанина, доктора исторических наук, профессора, ректора Челябинского государственного института культуры – «Иван Александрович Тихомиров: возвращение забытого имени.

«Лучшее оригинальное историческое исследование последних лет, получившее положительный отзыв правнука главного героя – объекта исследования. Издание выполнено в жанре non-fiction, что придает ему особую привлекательность», – отметили члены жюри.

2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых территорий. По инициативе министерства экологии Челябинской области была создана дополнительная номинация в издательском конкурсе – «Лучшая книга по экологии». В состав конкурсной комиссии и экспертного жюри вошли первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина и начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей среды Надежда Обжорина. Лучшим  изданием по экологии признан путеводитель «Национальный парк  «Таганай»,  автор-составитель Наталья Денисова. Как отметило жюри конкурса, эта книга – продолжение успешного проекта Натальи «Путеводитель. Челябинская область». Неизменно самой популярной номинацией конкурса остается – «Лучшее краеведческое издание». В эту номинацию поступило больше всего изданий: 62 наименования.  Гран-при завоевало научное краеведческое  издание «Челябинский суперболид»  под редакцией астрофизиков и профессоров ЧелГУ – Николая Горькавого и Александра Дудорова. Учёные ЧелГУ досконально изучили «анатомию» космического пришельца, установили его химический состав, возраст и местоположение предкового астероида в Солнечной системе.

В номинации «Лучшая художественная книга: поэзия» также представлено большое количество заявок на участие. Диплом II степени областного конкурса «Южноуральская книга-2017» получило  «Издательство Марины Волковой» за подготовку книги стихов Виталия Кальпиди «Избранное=Izbrannoe». В 2016 Кальпиди, благодаря этой книге, стал лауреатом всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова в номинации «Мастер. Поэзия» и лауреатом международной Волошинской премии в номинации «Специальная студенческая премия».

Диплом I степени конкурса «Южноуральская книга-2017» завоевал Олег Митяев за издание поэтических сборников «Небесный калькулятор» и «На порог души».

До 4 октября читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки могли принять участие в определении победителя в номинации «Выбор читателя». В читальном зале № 6 работала выставка-просмотр изданий, поступивших на конкурс «Южноуральская книжная ярмарка-2017». Диплом победителя в этой номинации завоевал Олег Устинов с изданием  «Ильменская мозаика: фотокнига о природе Ильменского заповедника на Урале».

Список победителей IX издательского конкурса «Южноуральская книга» – 2017.

С книгами – победителями конкурса и выставкой «Лучшие книги  Южного Урала» можно познакомиться уже завтра, на «Южноуральской книжной ярмарке» в Челябинской областной универсальной библиотеке (пр. Ленина, 60).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/obyavleny-pobediteli-konkursa-yuzhnouralskaya-kniga-2017-41171

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