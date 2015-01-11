Объявлены победители конкурса «Южноуральская книга – 2017»

В Законодательном собрании Челябинской области наградили победителей IX издательского конкурса «Южноуральская книга – 2017», сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

Конкурс «Южноуральская книга» инициирован Челябинской областной универсальной научной библиотекой и проводится при поддержке министерства культуры Челябинской области с 2002 года.

В этом году издательский конкурс поддержали Законодательное собрание, общественная палата и министерство экологии Челябинской области.

«Конкурс «Южноуральская книга – 2017» показал, что у нас есть профессиональные авторы и издательские организации», – отметила заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В этом году «Южноуральская книга-2017» отмечает свое 15-летие. В конкурс включены новые номинации, расширилась география конкурса. Впервые к участию приглашены авторы, родившиеся или ранее проживавшие на территории Челябинской области. Так, участниками «Южноуральской книги» стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

«В первую очередь, наш конкурс – это праздник для читателей, – подчеркнула директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская. – Они получат литературу, которую давно ждали: интересную, содержательную, краеведческую и научную».

Жюри были представлены 215 изданий от издательств, типографий и издающих организаций Челябинска и Челябинской области, издательских центров вузов, Челябинской областной писательской организации «Союз писателей России», объединенного государственного архива Челябинской области, Уральского творческого объединения «Талисман», Челябинскстата, вышедшие с 2015 по 2017 годы.

Критерии оценки конкурсных работ: оригинальность дизайнерского решения и соответствие содержанию, читательскому адресу и целевому назначению издания, высокий уровень полиграфического исполнения, применение современных издательских и полиграфических технологий.

Гран-при IX издательского конкурса «Южноуральская книга – 2017» в номинации «Лучшие издательские проекты» получило музыкальное издательство «MPI», за подготовку уникального издания – «Чайковский П. И. Академическое полное собрание сочинений». Этот масштабный проект осуществляется издательством с 2014 года.

Гран-при в номинации «Лучшее научное издание» получила монография Владимира Рушанина, доктора исторических наук, профессора, ректора Челябинского государственного института культуры – «Иван Александрович Тихомиров: возвращение забытого имени.

«Лучшее оригинальное историческое исследование последних лет, получившее положительный отзыв правнука главного героя – объекта исследования. Издание выполнено в жанре non-fiction, что придает ему особую привлекательность», – отметили члены жюри.

2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых территорий. По инициативе министерства экологии Челябинской области была создана дополнительная номинация в издательском конкурсе – «Лучшая книга по экологии». В состав конкурсной комиссии и экспертного жюри вошли первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина и начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей среды Надежда Обжорина. Лучшим изданием по экологии признан путеводитель «Национальный парк «Таганай», автор-составитель Наталья Денисова. Как отметило жюри конкурса, эта книга – продолжение успешного проекта Натальи «Путеводитель. Челябинская область». Неизменно самой популярной номинацией конкурса остается – «Лучшее краеведческое издание». В эту номинацию поступило больше всего изданий: 62 наименования. Гран-при завоевало научное краеведческое издание «Челябинский суперболид» под редакцией астрофизиков и профессоров ЧелГУ – Николая Горькавого и Александра Дудорова. Учёные ЧелГУ досконально изучили «анатомию» космического пришельца, установили его химический состав, возраст и местоположение предкового астероида в Солнечной системе.

В номинации «Лучшая художественная книга: поэзия» также представлено большое количество заявок на участие. Диплом II степени областного конкурса «Южноуральская книга-2017» получило «Издательство Марины Волковой» за подготовку книги стихов Виталия Кальпиди «Избранное=Izbrannoe». В 2016 Кальпиди, благодаря этой книге, стал лауреатом всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова в номинации «Мастер. Поэзия» и лауреатом международной Волошинской премии в номинации «Специальная студенческая премия».

Диплом I степени конкурса «Южноуральская книга-2017» завоевал Олег Митяев за издание поэтических сборников «Небесный калькулятор» и «На порог души».

До 4 октября читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки могли принять участие в определении победителя в номинации «Выбор читателя». В читальном зале № 6 работала выставка-просмотр изданий, поступивших на конкурс «Южноуральская книжная ярмарка-2017». Диплом победителя в этой номинации завоевал Олег Устинов с изданием «Ильменская мозаика: фотокнига о природе Ильменского заповедника на Урале».

Список победителей IX издательского конкурса «Южноуральская книга» – 2017.

С книгами – победителями конкурса и выставкой «Лучшие книги Южного Урала» можно познакомиться уже завтра, на «Южноуральской книжной ярмарке» в Челябинской областной универсальной библиотеке (пр. Ленина, 60).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/obyavleny-pobediteli-konkursa-yuzhnouralskaya-kniga-2017-41171