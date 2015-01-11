Праздник людей, посвятивших себя педагогике

5 октября в международный День учителя во Дворе творчества детей и молодёжи собралась педагогическая общественность Озерского городского округа. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил глава округа Евгений Щербаков.

В своём приветственном слове Евгений Щербаков подчеркнул, что более половины бюджета округа направляется на финансирование сферы образования:

– Уважаемые учителя, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Нам хотелось бы, чтобы финансирование образования было ещё больше, и в этом смысле мы ограничены только размером самого бюджета. Мы понимаем, что это вклад не только в будущее Озерска, это вклад в будущее Челябинской области и, не побоюсь этого слова, в будущее России. Хочу вас заверить, что все ваши начинания, направленные на развитие детей и молодёжи, проработанные с родительской общественностью, всегда будут поддержаны органами местного самоуправления. Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, счастья, успехов, низкий поклон за ваш труд.

За высокие профессиональные качества, инициативу, активную жизненную позицию и в связи с профессиональным праздником Евгений Щербаков вручил плеяде педагогов дошкольного и школьного образования почётные грамоты главы округа.

Торжественную церемонию продолжил председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков. Он выразил благодарность озерским учителям и воспитателям за беззаветную преданность профессии:

– Большое вам спасибо за душевные силы и доброту, которые вы вкладываете в своих воспитанников. Хочу пожелать вам мира и согласия в семьях, чтобы вы чувствовали поддержку и понимание со стороны родных и близких, и успехов вам в такой непростой, но очень значимой для всех нас работе.

Олег Костиков провёл торжественное награждение почётными грамотами Собрания депутатов, которые вручались за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, личный вклад в создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся и высокие профессиональные достижения.

Своих коллег с профессиональным праздником поздравила начальник управления образования администрации округа Любовь Горбунова:

– Не секрет, что сегодня оставаться в профессии педагогу очень сложно, но мы с вами знаем, что наряду с проблемами в нашей работе так много светлых и позитивных моментов. Учить детей – это особый талант, который даётся не каждому. Именно вы владеете этим мастерством – обучать и щедро делитесь знаниями со своими воспитанниками. Благодаря вам развивается округ, развивается наша область, развивается цивилизация, потому что без ваших начальных знаний не было бы тех достижений, которых сегодня достигло человечество.

Со сцены Дворца творчества детей и молодёжи в день праздника озерских педагогов поздравили заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по управлению персоналом Александр Славин, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, ректор ОТИ НИЯУ МИФИ, депутат Собрания депутатов округа Иван Иванов, директор озерского филиала ЮУрГУ, депутат Собрания депутатов округа Егор Романов, заместитель начальника управления культуры администрации округа Антон Наумов, председатель городской организации профсоюза Людмила Барышникова.

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Фоторепортаж Дениса Васильева