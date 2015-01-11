Берлин назвал Россию возможным источником увеличения радиоактивности в Европе

Предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе с высокой долей вероятности может находиться на Южном Урале, нельзя исключать и другие регионы России, заявило немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS).

Ведомство зафиксировало повышение показателей радиоактивности в Европе 29 сентября - 3 октября, в частности, в Германии и Австрии обнаружили радиоактивное вещество рутений-106 - в безопасной для жизни и здоровья населения концентрации, передает РИА «Новости».

В BfS заявили, что причина небольшого повышения радиоактивности «по-прежнему не ясна».

«Однако с высокой долей вероятности, его источник находится на Южном Урале. На это указывают данные Федерального ведомства по радиационной защите. Другие регионы на юге России по-прежнему нельзя исключать», - сообщило ведомство.

На каком основании сделаны подобные выводы, в сообщении не уточняется, при этом ведомство предполагает, что причиной могла стать авария на АЭС, так как в образцах не выявлены другие радиационные изотопы.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии, иногда применяется в радиоизотопных термоэлектрических генераторах для электроснабжения спутников. Также оно может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

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